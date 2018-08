Zuschüsse: Finanzspritzen für fünf Orte der VG Birkenfeld

Erfreuliche Post aus Mainz: Im Birkenfelder Rathaus sind Schreiben des Innenministeriums eingetroffen, die eine Finanzspritze in einer Gesamthöhe von 521.000 Euro für gleich sechs geplante Projekte in fünf Orten der Verbandsgemeinde garantieren. Die Landeszuschüsse werden aus dem Investitionsstockprogramm 2018 bereitgestellt.

Die Dachsanierung am Birkenfelder Feuerwehrhaus ist eines der Projekte, für die es einen Zuschuss aus Mainz gibt. Foto: Axel Munsteiner

Die größte Fördersumme fließt mit 225.000 Euro in die beabsichtigte Sanierung und Erweiterung der Einsegnungshalle auf dem Birkenfelder Friedhof. Die zuwendungsfähigen Gesamtkosten für dieses Vorhaben betragen nach Angaben des von Roger Lewentz (SPD) geführten Innenministeriums 500.620 Euro.

In den Genuss eines Zuschusses kommt die Stadt noch bei einem zweiten Projekt. Am Feuerwehrhaus in der Brückener Straße, das die VG noch so lange nutzt, bis der Neubau des Brandschützerdomizils ganz in der Nähe fertig ist, sowie an den Material-, Lager- und Gerätehallen des städtischen Bauhofs sollen die Dächer saniert werden. Be allen Gebäuden ist die Stadt Eigentümerin. Zu den Modernisierungsmaßnahmen steuert Mainz bei Gesamtkosten von 143.400 Euro einen Förderbetrag in Höhe von 86.000 Euro bei.

118.000 Euro bewilligt das Land als Zuschuss für den geplanten Ausbau der Industriestraße in Hoppstädten-Weiersbach, der mit einem Gesamtinvestitionsvolumen von 957.000 Euro das teuerste der sechs geförderten Vorhaben ist. 70.000 Euro stellt das Land zur Verfügung, damit die Gemeinde Rötsweiler-Nockenthal im Ortsteil Rötsweiler den Bergweg und den Neuweg ausbauen kann. Die Gesamtkosten für dieses Vorhaben belaufen sich auf 547.000 Euro.

Mit 15.000 Euro fördert Mainz den Kostenanteil, den die Gemeinde Rinzenberg für die Oberflächenentwässerung in der dortigen Hochwaldstraße schultern muss. Der Eigenanteil der Kommune bei diesem Projekt beträgt insgesamt 70.500 Euro.

7000 Euro erhält schließlich die Ortsgemeinde Sonnenberg-Winnenberg aus dem Investitionsstock des Landes Rheinland-Pfalz, damit die Kommune den von ihr zu leistenden Kostenanteil für die Sanierung des Abwasserkanals in der Schulstraße finanzieren kann. Insgesamt beläuft sich der Gemeindeanteil bei diesem Vorhaben auf 36.000 Euro. Axel Munsteiner