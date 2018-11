Es war eine grandiose Leistung, die gut 350 Besucher am Sonntagabend im Rahmen des städtischen Abo-Programms im Stadttheater erleben durften: In einer gut zweistündigen Mischung aus Revue, Show, Schauspiel, Gesang, Tanz und Erzählung nahm die in Hamburg lebende Schauspielerin Gilla Cremer sie mit auf eine rund 60-jährige Zeitreise durch das Leben von Hildegard Knef – von ihrer Jugend und ersten Bühnenerfahrungen im Bombenhagel des Zweiten Weltkriegs in Berlin bis hin zu ihrem Tod, ein Leben voller Tragödien und Triumphe, voller Sensationen, Skandale und Schlagzeilen.

Mit dem bitterbösen Lied „Zirkus“, das das Leben und die Welt als turbulente Schmierenkomödie von Tricks, (Ent-)Täuschungen und Illusionen darstellt, eröffnet Gilla Cremer mit weißem Frack und strassglitzerndem, schwarzem Zylinder ...

Lesezeit für diesen Artikel (475 Wörter): 2 Minuten, 03 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.