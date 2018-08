Zukunftsprojekt oder ein Auslaufmodell?

Ihr Herz und ihre Leidenschaft hängen an dem Modellprojekt „Gemeinschwester plus“, das seit Herbst 2015 in den Verbandsgemeinden Herrstein und Rhaunen läuft. Doch derzeit fühlen sich Ulrike Lang, Carmen Faller und Ute Franz in ihrem Tun etwas gelähmt. „Es ist die Ungewissheit“, erklärt Ulrike Lang, denn noch weiß das Trio nicht, ob das Projekt weitergeführt wird.

Foto: VG Herrstein

Hintergrund: Die Landesregierung Rheinland-Pfalz hat am 1. Juli 2015 mit „Gemeindeschwester plus“ in sieben Modellregionen ein neues Angebot für hochbetagte Menschen, die noch keine Pflege, sondern Unterstützung und Beratung in ihrem aktuellen Lebensabschnitt brauchen, gestartet. Dieses Beratungs- und Unterstützungsangebot, das eine Lücke der Unterstützung und Beratung im Gesundheitswesen und der Pflege schließen soll, wird noch bis zum 31. Dezember dieses Jahres erprobt und in diesem Zeitraum vom Land zu 100 Prozent finanziert. Wie es danach weitergeht, steht aktuell noch nicht fest.

Derzeit wird ermittelt, wie das Projekt in den Modellregionen, in denen es eingerichtet wurde, angenommen wird. Mit dieser Aufgabe befassen sich das Deutsche Institut für angewandte Pflegeforschung (DIP) und die Universität Köln, die mit der wissenschaftlichen Begleitung des Modellprojektes beauftragt sind. Im Sommer sollen die Ergebnisse dieser Evaluation – so lautet der Fachbegriff – vorliegen. Erst danach wird über eine Fortsetzung entschieden. Schließlich muss vor allem geprüft werden, wer die Finanzierung der Stellen übernimmt.

Zwischenfazit fällt sehr positiv aus

In den Verbandsgemeinden Herrstein und Rhaunen fällt das Fazit bislang sehr positiv aus. Öffentlichkeitsarbeit, präventive Hausbesuche und Netzwerkarbeit – das sind die Säulen der Arbeit von Franz, Lang und Faller, um die Lebensqualität vorwiegend hochbetagter Senioren zu verbessern. Weitere Ziele sind, der Vereinsamung und Isolierung dieser Menschen vorzubeugen, die Versorgungsstruktur in der Region zu optimieren und somit auch die Gemeinden zu revitalisieren.

In erster Linie sei es wichtig, dass die betroffenen Senioren am gesellschaftlichen Leben in ihrer Gemeinde teilnehmen, betonen die Gemeindeschwestern. Nur so können Kontakte hergestellt werden, die Teilhabe wird forciert, Ängste können abgebaut werden. „Wenn ein 80-Jähriger nur allein zu Hause sitzt, kann er auch nicht wissen, wie er beispielsweise mit dem ablehnenden Bescheid einer Behörde umgeht“, sagt Ulrike Lang. Kontakte sind das A und O. Deshalb waren und sind sie und ihre beiden Mitstreiterinnen auch sehr stark darauf fixiert, neue Treffpunkte zu erschließen. Das Plaudercafé in Hausen etwa, die Mitfahrerbänke in Herrstein und Niederwörresbach sind da nur kleine Puzzlesteine, um den Senioren das Leben zu erleichtern. Auch eine neue Rollatorspaziergruppe wurde initiiert, in einer Gemeinde besteht bereits ein Mittagstisch, ein weiterer soll gegründet werden, zudem gibt es insgesamt schon 14 Seniorentreffs.

Zu Beginn aber standen Öffentlichkeitsarbeit und Netzwerkbildung im Mittelpunkt der Bemühungen. „Wir waren anfangs fast jeden Abend unterwegs“, berichtet Ulrike Lang, „um uns und unsere Arbeit allen 50 Ortsgemeinderäten beider Verbandsgemeinden vorzustellen.“ Halbjährliche Sprechstunden sind daraufhin eingerichtet worden. Zudem wurden die Gemeindeschwestern plus in Arztpraxen, Krankenhäusern, Sozialstationen und Rettungsdiensten vorstellig, um auf ihre Arbeit aufmerksam zu machen. Auch Rehasport- und Selbsthilfegruppen, Schuldnerberatung, Hospiz oder Diakonisches Werk sind angesprochen und für das Projekt sensibilisiert worden. Viel Zeit gekostet haben auch die Teilnahmen an Messen und Seniorenveranstaltungen. Seit drei Monaten sind Faller, Lang und Franz erneut in den Dörfern unterwegs, um den Ortsgemeinderäten den aktuellen Stand des Projekts zu erläutern.

Der Erfolg ist umwerfend. Das zeigen weitere Zahlen und Resultate. 511 Hausbesuche stehen bislang zu Buche, mit 402 Senioren sind nicht nur Gespräche geführt worden, teilweise wurde auch Unterstützung organisiert – wie Hausnotruf, Essen auf Rädern, Haushaltshilfen, Fahrdienste, Winterdienst und vieles mehr. Seniorentelefonlisten wurden zudem angeregt, eine weitere Idee ist die Aktion „Jung hilft Alt“. DRK-Notfallkurse sind in Planung, auch EDV-Kurse für diese Altersgruppe oder Seniorentagesausflüge. Die Kreativität des Trios kennt kaum Grenzen. Zunächst aber fiebern Lang, Franz und Faller dem kommenden Samstag, 24. März, entgegen. An diesem Tag wird im ZDF unter dem Stichwort „Konzepte für das Leben im Alter“ ab 17.35 Uhr der Beitrag „plan b.“ gesendet. Aufnahmen für diesen Film wurden Ende November auch in Herrstein gedreht.

Gesundheitstag in Planung

Spätestens am Montag danach gibt es wieder andere Schwerpunkte. Unter anderem soll im Oktober ein Gesundheitstag stattfinden. Doch bei diesem Gedanken haben die Gemeindeschwestern ein mulmiges Gefühl. „Es wäre sehr schade, wenn wir den Besuchern an diesem Tag nicht unser vielfältiges Angebot und die zahlreichen kompetenten Ansprechpartner in der Region näherbringen können, sondern ihnen mitteilen müssen, dass das Projekt ,Gemeindeschwester plus' ein Auslaufmodell ist“, sind sich die drei Frauen einig.

Für die Verbandsgemeinden Herrstein und Rhaunen sind Ulrike Lang, Tel. 06785/794 41 oder 0170/705 52 09, Carmen Faller, Tel. 06785/794 42 oder 0170/ 711 25 03, und Ute Franz, Tel. 06785/794 42 oder 0170/ 710 60 75, Ansprechpartnerinnen. Auch per E-Mail an gemeindeschwester@vg-herrstein.de ist der Kontakt möglich.

