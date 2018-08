Zu viele Raser unterwegs? Verkehrszählung in Baumholder soll zeitnah Infos liefern

Wird in der Straße „Am Rauhen Biehl“ und in der Freiherr-vom-Stein-Straße in Baumholder zu schnell gefahren? Beschwerden gibt es immer wieder, aber bei einem Ortstermin von Lokalpolitikern mit ADAC und Polizei am 11. April sah der Vertreter des ADAC keinen Handlungsbedarf: Es gebe wenig Verkehr, keinen Lkw, keinen Bus. Christian Flohr, der Vorsitzende des Bauausschusses, hat die Ausschussmitglieder in der Sitzung am Montag über die Erkenntnisse des Treffens informiert. Auch aus Sicht der Polizei fällt die Gegend nicht auf: Es habe in den vergangenen Jahren keinen Unfall gegeben.

Die Freiherr-vom-Stein-Straße beschäftigt die Mitglieder des Bauausschusses der Stadt Baumholder. Eine Verkehrszählung soll nun neue Erkenntnisse liefern, die dann in Planungen einbezogen werden.

Foto: Reiner Drumm

Weil aber solche Ortstermine nur Momentaufnahmen sind und deshalb kein reales Bild vom Verkehrsaufkommen in dem Gebiet wiedergeben, soll es eine Verkehrszählung geben. Wann? „So schnell wie es geht“, antwortete Flohr den Ausschussmitgliedern. Pkw, Lkw und Busse sollen getrennt aufgelistet werden, um ein genaueres Bild davon zu bekommen, welche Fahrzeugtypen in welcher Häufigkeit die Straßen befahren. In der Ausschusssitzung machten Mitglieder bereits eine Reihe von Vorschlägen zur Verkehrsberuhigung in dem Bereich: Man könne Parkbuchten in der Freiherr-vom-Stein-Straße anlegen oder Piktogramme – auf den Asphalt gezeichnete Symbole. Einbahnstraßenregelung, Rechts-vor-links-Verkehr – auch das könnte Autofahrer dazu bringen, langsamer zu fahren. Für Flohr ist klar: „Wir müssen etwas machen.“ Klaus Dessauer (SPD) regte an, die Parkbuchten auch unabhängig vom Ergebnis der Verkehrszählung zu installieren. Raimund Conrad (LfB) brachte ins Gespräch, Schilder aufzustellen, die den Schwerlastverkehr am Durchfahren der beiden Straßen hindern soll. Auch das wurde beim Ortstermin angesprochen. Der ADAC habe abgeraten, es sei keine Lösung. Das Grundproblem sprach Frank Meschenmoser (SPD) an: „Es geht doch darum, dass Fahrer die Ampel umgehen und so Verkehr in den Bereich kommt, der dort nichts zu suchen hat.“ Und der, fügte er hinzu, mache die Freiherr-vom-Stein-Straße und „Am Rauhen Biehl“ zur „Schnellstraße“.

Die Arbeiten am Marktplatz werden noch vor den Sommerferien beginnen, informierte Flohr. Von der Apotheke an der Kennedyallee bis hinunter in die Ausweilerstraße wird der Bereich neu gestaltet. So weit ist man mit dem angedachten Spielplatz am Weiher noch nicht. „Grundsätzlich gibt es ein positives Feedback“, sagt Christian Flohr: Nun werde man tiefer in die Planungen einsteigen. Von Plänen kann bei der Westrich-Halle noch keine Rede sein. Man weiß nur: Der jetzige Zustand sei auf Dauer keine Lösung, betonte der Ausschussvorsitzende. Es gehe vordringlich um die Frage: Um- oder Neubau?

Die Wärmepumpe am „Goldenen Engel“ soll eine Verkleidung bekommen. Im Behördendeutsch gibt es dafür eine netten Ausdruck: „Einhausung“. Bis jetzt stehen Pumpe und Müllbehälter im Freien, doch nun sollen sie umbaut werden, einen Sichtschutz erhalten. Das Architekturbüro Hille, das mit dem Umbau des Goldenen Engel beauftragt ist, hat eine Empfehlung vorgelegt: 9300 Euro netto würde die Verkleidung kosten, brutto mehr als 11.000 Euro.

Viel zu teuer, fanden alle Ausschussmitglieder und Flohr. Einer aus der LfB-Fraktion hatte einen nicht ganz ernst gemeinten Ratschlag: Man könne im Baumarkt einen Carport kaufen und ihn anstreichen, das sei billiger. Der Ausschuss lehnte das vorliegende Angebot ab, Das Architekturbüro Hille wird aufgefordert, weitere Angebote vorzulegen.

Von unserem Mitarbeiter Karl-Heinz Dahmer