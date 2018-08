Zu Tode gefoltert: Neustart im Sarah-Prozess – War Axel G. schuldfähig?

Der aufsehenerregende Fall um die in Mecklenburg-Vorpommern zu Tode gefolterte Sarah H. aus Fischbach wird ab Dienstag, 17. April, neu am Landgericht Neubrandenburg verhandelt. Der Idar-Obersteiner Rechstanwalt Damian Hötger wird als Vertreter der Nebenklage mit dabei sein – an jerdem einzelnen Prozesstag.

Bis Anfang September sind 23 Verhandlungstermine geplant, etwa 50 Zeugen wurden geladen, erklärte eine Sprecherin des Landgerichts.

Sarahs damaliger 52-jähriger Lebensgefährte Axel G. ist vor einem Jahr wegen Körperverletzung und Freiheitsberaubung mit Todesfolge zu fünf Jahren Freiheitsstrafe verurteilt worden. Das Gericht hatte ihm verminderte Schuldfähigkeit attestiert. Der Verteidiger legte Revision ein. Er hatte einen Freispruch gefordert, da seinem Mandanten die Tat nicht nachzuweisen sei und zudem einige juristische Formfehler zu bemängeln seien. Der Bundesgerichtshof hatte das Urteil aufgehoben. In einer Neuverhandlung soll der Gesundheitszustand zur Tatzeit und so genauer geprüft werden, ob der Mann schuldfähig war.

Der 52-Jährige hatte Sarah über das Internet kennengelernt. Dass der Mann die 32-Jährige im Sommer 2016 in seinem Haus in Alt Rehse im Streit nackt an ein Bett gefesselt und mit einer Peitsche misshandelt hatte, wie er aussagte, sah das Gericht als erwiesen an. Die Tatdetails waren grausam: Die in der Region durch die Fernsehsendung „Schwer verliebt“ sehr bekannte junge Frau erhielt weder Essen noch Trinken vor ihrem Tod.

Der Mann hatte die Tote in Decken und Folien gewickelt und auf eine Sackkarre gebunden, die er in dem ehemaligen Gasthof hin- und hergeschoben hatte. Die stark verweste Leiche wurde erst zwei Monate später bei einem Einsatz wegen Ruhestörung gegen den Mann gefunden. Vor Gericht schwieg Axel G. weitgehend und lehnte es auch ab, sich psychiatrisch begutachten zu lassen. Der Fall und das auch für viele sehr mild wirkende Urteil sorgten bundesweit für jede Menge Schlagzeilen.

Sollte das Gericht dem Mann eine völlige Schuldunfähigkeit attestieren, sehen Rechtsexperten zwei Möglichkeiten: Zum einen könnte das Verfahren mit einem Freispruch enden, zum anderen könnte das Gericht den Mann auch in eine psychiatrische Klinik einweisen, falls er eine Gefahr für Andere darstellt. Nicht möglich ist, dass er eine höhere Strafe erhält.

Der Idar-Obersteiner Rechtsanwalt Damian Hötger hatte in seinem Plädoyer beim ersten Prozess eine Verurteilung wegen Totschlags durch Unterlassen und Störung der Totenruhe von elf Jahren gefordert. Bei der Neuverhandlung am Landgericht wird Hötger erneut als Vertreter der Nebenklage mit dabei sein: und zwar an allen 23 Verhandlungstagen. Ihm gehe es nach wie vor um Gerechtigkeit für Sarah, betont er. Vor dem Hintergrund, dass Axel G. nicht höher bestraft werden könne, sei es nachvollziehbar, dass er in Revision gegangen sei: „Er hat wenig zu verlieren.“

Bei den Verhandlungstagen wird auch ein psychologischer Gutachter anwesend sein und Zeugenaussagen sowie das Verhalten des 52-Jährigen genau unter die Lupe nehmen. Als Zeugen sind Menschen geladen, die Kontakt zu Axel G. und auch zu Sarah hatten, darunter Nachbarn und natürlich Polizisten wie auch Sarahs gesetzlich bestimmte Betreuerin aus dem Kreis Birkenfeld und der Idar-Obersteiner Amtsgerichtsdirektor Hans-Walter Rienhardt. Ausgewertet wird zudem das womöglich sehr aussagekräftige Facebook-Profil des Angeklagten aus Alt Rehse.

Von unserer Redakteurin Vera Müller