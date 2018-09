Ziel: Hochwasser Einhalt gebieten

Hochwasser ist ein Naturereignis, das nicht verhindert werden kann. Die Natur kennt keine Hochwasserschäden.

Hochwasser führt erst zu Schäden, wenn der Mensch betroffen ist. Auf ganz drastische Art und Weise ist dies den Menschen besonders im Fischbachtal, aber auch in anderen Orten der Verbandsgemeinde Herrstein, in der vergangenen Woche wieder einmal vor Augen geführt worden. Verzweiflung, teilweise Resignation, aber auch Trauer und Wut haben die ungeheuren Wasser-, Schlamm- und Geröllmassen bei den Betroffenen ausgelöst. Zahlreiche Opfer sind gar in ihrer Existenz bedroht.

„Dagegen sind wir alle hilflos“, sagt Reimund Steitz, Ortsbürgermeister in Mittelreidenbach. Auch sein Dorf war von einem der beiden Unwetter betroffen, wenn auch die Ausmaße sich vergleichsweise in Grenzen hielten. In rund zehn Gebäuden ist Wasser eingedrungen, nachdem die Abflüsse in der Ringstraße und in der Hauptstraße durch Hagel, Schlamm und Geröll verstopft waren und das abfließende Wasser nicht mehr aufnehmen konnten. Vor genau zwei Jahren war nach starken Niederschlägen der Bachweg zeitweise überschwemmt und nicht mehr befahrbar. Das Wasser drang zudem in ein Trafohäuschen ein.

Meinungen gingen auseinander

Schon damals habe es im Ort geheißen, dass in dieser Hinsicht etwas passieren müsste. „Die Frage lautete allerdings: Aber was?“, erklärt Steitz. Dennoch: Das Thema Hochwasserschutz sei in den Köpfen der Mittelreidenbacher verankert gewesen, berichtet der Ortsbürgermeister. Doch die Meinungen zu dieser Problematik gingen immer wieder stark auseinander. „Klar: Jeder wusste, dass das Wasser den Berg hinunterfließt“, betont Steitz. Doch eine Einigkeit zu möglichen Gegenmaßnahmen war nicht zu erzielen – auch nach mehreren Ortsbegehungen nicht.

Doch noch positives Resultat

Dies aber sollte sich vor einem Vierteljahr ändern. Vertreter von Struktur- und Genehmigungsdirektion (SGD) Nord, Kreis- und Verbandsgemeindeverwaltung sowie Ortsgemeinde Mittelreidenbach verabredeten einen weiteren Termin, bei dem das Thema erneut ausgiebig erörtert wurde – mit einem positiven Ergebnis. Und so hat der Ortsgemeinderat in seiner jüngsten Sitzung beschlossen, ein Hochwasserschutzkonzept für Mittelreidenbach auf den Weg zu bringen. Ein Ingenieursbüro soll geeignete lokale Hochwasserschutzmaßnahmen erarbeiten und zusammenfassen.

Mittelreidenbach übernimmt in diesem Punkt im Kreis Birkenfeld eine Vorreiterrolle. „Dieser Schritt steht allen Gemeinden im Kreis noch bevor“, weiß Steitz. Er beziffert die Kosten für solch ein Konzept mit 50.000 Euro. Und dies beinhalte lediglich die Planung. Die eventuelle Umsetzung geeigneter Vorschläge ist in diesem Betrag noch nicht enthalten. Das Land fördert solche Unterfangen mit einem 90-Prozent-Zuschuss. Der Mittelreidenbacher Ortsbürgermeister betont aber, dass eine Zusage des Landes Rheinland-Pfalz noch nicht vorliege.

Dass etwas geschehen muss, steht für Reimund Steitz außer Frage. Das beginne im Ort schon mit dem Bachbett. „Da wurde über Jahre Grünschnitt abgelagert, und das Bachbett wurde immer enger“, sagt Ortsbürgermeister Steitz. Und niemand sei an dieses Thema rangegangen – „auch die Ortsgemeinde nicht“, fügt er hinzu. Es sei Zeit, etwas zu unternehmen.

Von unserem Redakteur

Andreas Nitsch