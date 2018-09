Ziel: Besser leben und sich wohler fühlen

Der Bauausschuss stellt die Weichen: Der Bereich Wasenstraße soll attraktiver werden. Das beschlossen die Mitglieder des Ausschusses in ihrer Sitzung einstimmig. Eine sinnvolle und dringend notwendige Maßnahme, waren sich alle einig. Viele Flüchtlinge leben dort, sozial Schwächere, alte Menschen, die allein leben, Kinder, die häufig auf sich selbst gestellt sind … Auch Alkohol und Kriminalität sind in diesem Bereich der Stadt ein drängendes Thema.

Es soll vorwärtsgehen: Fragebogen werden demnächst im Bereich Wasenstraße verteilt.

Nachdem eine Vielzahl von Sanierungsmaßnahmen im Fördergebiet „Aktive Stadt – Innenstadt Oberstein“ umgesetzt wurde, können weitere Innenstadtquartiere im Rahmen der Stadtentwicklung/Stadtsanierung eine städtebauliche Weiterentwicklung erfahren. Dabei bietet sich das innerstädtische Gebiet um die Wasenstraße im Stadtteil Oberstein an. Es wird im Norden durch die B 41 und im Süden durch die Bahnlinie begrenzt. Nach Osten und Westen ist es eingerahmt durch die Bereiche Bahnhofstraße und Wilhelmstraße, die bereits als Sanierungsgebiete im Rahmen des Programms „Aktive Stadtzentren“ festgesetzt sind.

Wer ab und zu durch die Wasenstraße fährt, kann es beobachten: Die dortige Situation ist durch Leerstände und sanierungsbedürftige Gebäuden geprägt. Gleichzeitig bietet dieses Gebiet aber auch viele Angebote aus den sozialen Bereichen, da sich dort zum Beispiel Einrichtungen der Caritas, Diakonie und der katholischen Kirche befinden.

Als Wohnquartier mit Mischgebietscharakter ist eine städtebauliche Aufwertung in diesem Bereich zwischen Naheüberbauung und Bahnviadukt naheliegend, sagte Oberbürgermeister Frank Frühauf. Für die Anwohner und Hauseigentümer des Stadtquartiers soll hierbei eine positive Veränderung im Umfeld ihrer Häuser und Wohnungen erreicht werden. Ein wesentliches Ziel: die Lebensqualität in dem innerstädtischen Mischgebiet aus Wohnen und Arbeiten so zu verbessern, dass sich eine attraktive Alternative zum Leben am Stadtrand bietet. In Abstimmung mit dem Innenministerium wird eine Bewerbung zur Aufnahme des Gebietes in das Förderprogramm „Soziale Stadt“ eingereicht: „Wir sind gut dabei. Das läuft“, freut sich Frühauf. Zur Vorbereitung der städtebaulichen Maßnahmen und Planungen, ist es erforderlich, die Bestandsdaten zu aktualisieren wie auch die Anregungen und Wünsche der Anwohner und Hauseigentümer zu erfahren und auszuwerten. Zu diesem Zweck soll eine vorbereitende Untersuchung eingeleitet werden. Unterstützend zur Erfassung des Bestandes, aber vor allem auch zur frühzeitigen Ermittlung der Mitwirkungsbereitschaft der Betroffenen, soll im betreffenden Gebiet eine Befragung bei Grundstücks- und Gebäudeeigentümern, Geschäfts- Arbeitsstätten- sowie Wohnungsinhabern erfolgen. Von der Verwaltung wurden hierzu zwei Fragebogen ausgearbeitet, die die vorhandenen Daten ergänzen und unter anderem auch die Wünsche und Anregungen der Betroffenen in Erfahrung bringen sollen. Hierbei soll auch untersucht werden, ob ein förmliches Sanierungsgebiet im vereinfachten Verfahren (wie im „Aktive Stadt“-Gebiet) und der Erlass einer Richtlinie zur Förderung von Modernisierungs-Instandsetzungsmaßnahmen an privaten Gebäuden sinnvoll sind.

CDU-Fraktionssprecher Armin Korpus kommentierte: „Ich erinnere an die Maßnahmen am Barbararing: eine gute und sinnvolle Sache. Wir sind optimistisch, dass das auch in der Wasenstraße läuft. Allerdings: Die Akzeptanz der Menschen in diesem Bereich zur Mitarbeit muss da sein.“ Wolfgang Augenstein (LUB) verwies darauf, dass sich dieser Teil der Stadt unübersehbar negativ entwickelt habe. Gerade mit Blick auf die dort lebenden Flüchtlinge müsse man die Kreisverwaltung und einen Dolmetscher einbeziehen: „Das Ganze muss man auch als Integrationsprojekt sehen.“ Eine möglichst hohe Rücklaufquote der Fragebogen wünscht sich Kerstin Rogoll (Bündnis90/Die Grünen). Frühauf informierte, dass es flankierend zur Initiative auch Info-Veranstaltungen und Gespräche geben soll. Josef Mähringer (SPD) sieht in dem Projekt eine „konsequente und nachhaltige Weiterführung unseres Vorgehens“. Sein Parteikollege Stefan Worst sprach sich ebenfalls dafür aus, dieses Gebiet aufzuwerten und diesbezüglich mit dem Jugendamt etc. zu kooperieren.

Von unserer Redakteurin Vera Müller