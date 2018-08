Ziegen sollen bei der Pflege des Landschaftsparks Schloss Oberstein helfen

Aus unserem Archiv

Idar-Oberstein

Die Rekonstruktion des historischen, im Auftrag des Großherzogs von Oldenburg gegen Ende des 19. Jahrhunderts errichteten Landschaftsparks am Obersteiner Schlossberg nimmt so langsam Gestalt an. In seiner jüngsten Sitzung beschloss der Bau-, Infrastruktur- und Umweltausschuss (BIA) einstimmig die Unterzeichnung eines Kooperationsvertrages mit der Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz (GDKE), die die sich im Landesbesitz befindlichen Denkmäler verwaltet.