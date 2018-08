Zeichen für gute Beschäftigungslage: Steuereinnahmen im Kreis Birkenfeld steigen weiter

Zum fünften Mal in Folge sind die beim Finanzamt Idar-Oberstein bilanzierten Steuereinnahmen angestiegen. Das Gesamtaufkommen im Jahr 2017 betrug 247,5 Millionen Euro – rund 500.000 Euro mehr als 2016 und gar 12,5 Millionen Euro mehr als noch vor zwei Jahren.

Kontinuierlich nach oben zeigt die Lohnsteuer-Kurve des Finanzamts Idar-Oberstein, während es bei der Einkommensteuer aufgrund mehrerer Nachzahlungen in Millionenhöhe im Jahr 2016 einen Ausreißer gab. RZ Grafik​

Vor allem die Entwicklung der Lohn- und Einkommensteuer gibt Anlass zu Optimismus, was die wirtschaftliche Entwicklung im Nationalparklandkreis angeht, denn sie korrespondiert mit den Zahlen der Arbeitsagentur – beide Statistiken belegen, dass offenbar immer mehr Menschen im Kreis Birkenfeld voll beschäftigt sind und immer mehr Steuern zahlen. Landrat Matthias Schneider freut sich zwar über die erneut positiven Zahlen, er hat aber auch ein „aber“: „Leider hinken die Zuwächse bei uns doch deutlich hinter dem Landesdurchschnitt her“ – ein weiteres Mal könne der ländliche Raum nicht in dem Maße von der wirtschaftlichen Entwicklung profitieren wie die Ballungsgebiete.

Mit rund 96 Millionen Euro ist die Umsatzsteuer abermals die größte Einnahmequelle des Finanzamtes Idar-Oberstein, gefolgt von der Lohnsteuer, die erstmals die 92 Millionen Euro-Marke überschritten hat. Auf den ersten Blick scheint die Einkommensteuer eingebrochen zu sein – der „Peak“ in 2016 (ein kurzfristiger Höhepunkt) erklärt sich nach Angaben von Jost Löns, dem Leiter des Finanzamts, aber aus mehreren größeren Steuerfahndungserfolgen, die zu Nachzahlungen in siebenstelliger Höhe führten. Ohne diesen Statistikausreißer hat sich die Einkommensteuer ähnlich positiv, wenn auch nicht ganz so dynamisch wie die Lohnsteuer entwickelt.

Während die Umsatzsteuer nach zweijährigem Rückgang (2014: 97,9 Millionen, 2015: 95,9 Millionen, 2016: 94,9 Millionen Euro) in 2017 wieder auf 96,3 Millionen Euro angestiegen ist, verharrt die Körperschaftssteuer mit rund 7,9 Millionen Euro auf Vorjahresniveau. In den Jahren davor lagen die Zahlen auch hier deutlich niedriger (2013: 4,6 Mio.; 2014: 6,5 Mio.; 2015: 5,5 Millionen Euro). Die übrigen Steuerformen wie Gewerbesteuerumlage, Versicherungssteuer oder Feuerschutzsteuer pendeln sich nach Angaben des Finanzamtes zusammen bei rund 11 Millionen Euro ein (2014; 9,7 Mio.; 2015: 11,4 Mio.; 2016: 10,1 Millionen Euro).

In diesem Jahr wird das Steueraufkommen beim Finanzamt Idar-Oberstein erneut deutlich ansteigen. Das ist jetzt schon klar, weil die Behörde ab dem 1. März auch für rund 7500 Steuerpflichtige in der Stadt Kirn und der Verbandsgemeinde Kirn-Land zuständig ist – darunter auch die Simona AG und die Privatbrauerei Andres. Hintergrund ist eine Reform der rheinland-pfälzischen Finanzverwaltung. Die Zusammenlegung der großen Finanzämter Mainz-Mitte und Mainz-Süd hat eine Art Wellenbewegung Richtung Westen verursacht: Das Finanzamt Bad Kreuznach, das Kirn und Kirn-Land abgeben muss, bekommt Zuwachs aus dem Rheinhessischen. Amtsleiter Löns freut sich über den Aufgabenzuwachs, der auch dafür sorgen wird, dass die Zahl seiner Mitarbeiter auf mittlere Sicht konstant bleiben wird.

Das von den Finanzämtern eingenommene Steuergeld, mit dem unter anderem Schulen, Gesundheit, öffentliche Sicherheit und Ordnung, Umwelt sowie Sport und Kultur finanziert werden, wird nach festen Schlüsseln auf Bund, Land und Kommunen verteilt. Insgesamt belief sich das Steueraufkommen in Rheinland-Pfalz auf 26,1 Milliarden Euro.

