Zehn Jahre Frühschicht: Unterhaltungsband feiert Jubiläum

Ihr zehnjähriges Bandbestehen feiert Frühschicht am Sonntag, 29. Juli, ab 14 Uhr in Niederbrombach. Dort findet auf dem Festplatz Niederwies ein dreitägiges Musikfestival statt, das bereits am Freitag, 27.

Juli, ab 20 Uhr mit einer Disco eröffnet wird, die der Freizeitclub Niederbrombach organisiert. Von 20 bis 21 Uhr ist zudem Happy Hour, und um 21 Uhr öffnet die Cocktailhütte. Weiter geht das Festprogramm am Samstag, 28. Juli, ab 18 Uhr mit der offiziellen Eröffnung sowie Einweihung des Bierpavillons und der renovierten Grillhütte durch Ortsbürgermeister Bernd Brombacher. Für die Umrahmung sorgt der Musikverein 1888 Niederbrombach. Um 21 Uhr folgt das Livekonzert der Partyband Bruise Brassers, die beliebte Coversongs von Phil Collins über Cool and the Gang bis zu Jan Delay spielen. Der Festivalsonntag startet um 11 Uhr mit einem Frühschoppenkonzert mit den Nahetalmusikanten. Ab 12.30 Uhr gibt es Mittagessen, anschließend Kaffee und ein reichhaltiges Kuchenbüfett. Danach stehen Frühschicht für ihre Geburtstagsparty auf der Bühne. Zum Abschluss de Festivals spielt die Band The Shadnicks Musik der 60er-Jahre. Der Eintritt ist an allen Tagen frei. gmü