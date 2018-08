Zauberer lassen Zuschauer im Idar-Obersteiner Stadttheater wieder einmal staunen

Die seltsam verbogene Gabel wird von Zuschauer zu Zuschauer weitergereicht, man greift sie an, streicht über die gebogenen Zinken: alles echt, kein Plastik, das der Zauberer vorn auf der Bühne wie auch immer in diese skurrile Form hätte bringen können. Mit einem bisschen guten Willen hätte man sie als abstrakte Kunst bezeichnen können. „Nicht mal warm ist die Gabel“, sagt eine Zuschauerin, die gern wissen würde, wie der Trick funktioniert. Unter Hitze hätte man die Gabel vielleicht irgendwie verformen können – aber auch das ist kein Thema. Alexander Lehmann heißt der junge Mann, der wie einst Uri Geller Bestecke krümmt und dafür das Lob vom Vorbild aller Gabel- und Löffel-Bieger erhielt. Lehmann hat es festgehalten, auf Leinwand, er zeigt die kleine Szene auf der Bühne. Auf solche Anerkennung ist man stolz.

Am Samstag stand Lehmann mit einem halben Dutzend weiterer Zauberkünstler auf der Bühne im Stadttheater: Dozenten eines Jugendworkshops, zu dem in diesem Jahr 93 Jugendliche aus ganz Deutschland nach Idar-Oberstein gekommen waren. In der Jugendherberge wurde ihnen eine Woche lang gezeigt, wie Zauberkunststücke funktionieren, und vielleicht werden einige dieser Nachwuchszauberer eines Tages so wie diesmal ihre Lehrer auf der Bühne im Stadttheater stehen. Denn auch die haben einmal klein angefangen, manche sogar in der Idar-Obersteiner Jugendherberge, und haben dort Tricks gelernt, die sie mit den Jahren verfeinert haben.

Neu ist diese Zauberwoche, die vom Magischen Zirkel von Deutschland in Zusammenarbeit mit dem Stadtjugendamt organisiert wird, nicht: Zum 16. Mal wird sie in Idar-Oberstein abgehalten, in diesem Jahr soll es eine weitere geben, informierte Oberbürgermeister Frank Frühauf: Sie ist für November geplant. Offenbar führt sich der Magische Zirkel in Idar-Oberstein gut untergebracht und vom Stadtjugendamt gut betreut. Die Jugendherberge ist für diese Ausbildungswoche voll von den jungen Zauberern belegt, der Workshop findet dort statt, das Stadttheater ist eine gute Bühne für diese Abschlussveranstaltung, die Ränge sind jedes Mal gut gefüllt: Für Detlev Drenker, den Vorsitzenden des Magischen Zirkels, ist Idar-Oberstein ein idealer Ort für diese einwöchige Veranstaltungsreihe. In der Pause nutzt er die Gelegenheit, um Werbung für den Magischen Zirkel zu machen („Viele gute deutsche Zauberer kommen aus unserem Kreis“), und weil er gelernter Zauberer ist, führt er auf Nachfrage auch ein Kunststück vor: Den Trick mit dem Seil, das eindeutig nicht angeritzt ist und dann doch in zwei Teilen von seinen Händen herunterhängt.

Zauberer verraten natürlich nicht, wie ihre Illusionen funktionieren, auch Drenker nicht. „Der Zuschauer soll staunen, das ist Wichtigste.“ Der wird sich Gedanken machen, wie der Mann auf der Bühne diese Kunststücke fertigbringt, er weiß, dass alles mit flinken Händen und Ablenkung zu tun hat, und am Ende bleibt ihm doch nur das Staunen übrig.

Selten lüften Künstler den Vorhang. Im Stadttheater tat es Lorenz Schär: Der Schweizer führte einen Kartentrick vor, zeigte, wie er die gewünschte Karte von den Fingern unbemerkt in die Handinnenfläche schiebt, von dort in den Ärmel, und dann wandert sie in die Hosentasche auf der anderen Seite. Das ist längst geschehen, bevor zwei Zuschauer seine Hand mit dem Kartenstapel festhalten und er sich zur Show wie eine Bauchtänzerin schlängelt. Das Publikum kennt den Trick jetzt und kann doch nicht mit den Augen folgen.

Marc Weide hat seine „Magie“ in einem früheren Jugendworkshop in Idar-Oberstein gelernt und war jetzt einer von einem halben Dutzend Dozenten des aktuellen Lehrgangs, die in der Abschlussveranstaltung ihre erfolgreichsten Tricks zeigte. Auf Weides T-Shirt fand sich plötzlich ein Aufdruck mit einer Karte, die eine Zuschauerin zuvor verdeckt aus einem Stapel gezogen hatte. Jurim Kaiser zeigte, wie sich hinter einem kleinen schwarzen Tuch große Colaflaschen in kleine verwandeln. Oliver Jelias trank nach Belieben Wasser aus zwei Tassen, sie waren nicht leerzubekommen – und keiner weiß, wie der Trick funktioniert. Markus Zink hatte eine gewaltige Kunst-Installation aus Gebrauchsartikeln mitgebracht, setzte sich rein, ließ sich fesseln und ein Tuch über die Hände legen – dann fauchte und rumpelte das Ungetüm. Und Zink? Er befreite sich von den Fesseln. Der „Maître“ (Reiner Scharlowsky) holte vier junge Männer aus dem Publikum, ließ sie sich auf der Bühne auf Stühlen über- und untereinanderlegen, nahm die Stühle weg – und ging raus. Dass das komplizierte Geflecht leicht zu lösen war, erfuhren die vier jungen Männer erst einige Minuten später.

Ted Louis, Moderator und gut gelaunter Zauberer, war in seinem orangenfarbenen Anzug ohne Probleme als Holländer zu erkennen. Er bot Oberbürgermeister Frank Frühauf eine Wette an: Wenn der es schaffe, mit einer Hand Pappbecher aufeinanderzubauen, werde er ein Essen für eine Person gewinnen. Frühauf gab sein Bestes, aber als er fast fertig war, zog Louis den unteren Pappbecher mit einem Faden weg. Das ist kein wirklicher Zaubertrick, aber ein wirksamer Gag. Frühauf bekam kein Essen für eine Person, dafür eine Tütensuppe. Als er wieder im ersten Rang neben seiner Frau Gabi saß, kommentierte er Louis' Geschenk so: „Das reicht auch für zwei.“

