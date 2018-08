Wurden illegal Chinesen nach Deutschland geschleust?

Aus unserem Archiv

Bexbach/Birkenfeld

Die Bundespolizei hat in Hessen und Rheinland-Pfalz 36 Wohnungen durchsucht, darunter auch eine in Birkenfeld/Nahe. Grund: 18 chinesische Staatsangehörige sollen nach Deutschland gewerbsmäßig eingeschleust worden sein, wie eine Polizeisprecherin in Koblenz mitteilte.