Workshop: Jugendliche wollen einen Stadtpark

Ein Stadtpark, der auf ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist: Das ist etwas, was die Jugendlichen sich wünschen. Einer mit Beach-Volleyball-Platz und Grillstelle, einer, auf dem Palettenmöbel stehen. Und nicht ein Treff wie den Europaplatz, der einmal – auch – für junge Leute gedacht war, aber auf dem heute „Leute rumhängen, bei denen man sich nicht wohl fühlt“: So begründete eine Schülerin bei einem kreisweiten Workshop am Mittwoch in der Göttenbach-Aula, warum sich ihre Gruppe für das Projekt Stadtpark einsetzt. Oberbürgermeister Frank Frühauf fand die Idee „klasse“ und lud die Jugendlichen ein, ihren Plan im Jugendhilfeausschuss vorzustellen.

Den ganzen Tag über erarbeiteten junge Leute aus vier Schulen Vorschläge, was im Nationalparklandkreis und in der Schmuckstadt nach ihren Vorstellungen besser gemacht werden könnte. Am Nachmittag wurden die Ergebnisse dem Landrat und dem OB präsentiert. Foto: Mike Decker

Es ist vielleicht das erste Mal, dass sich Jugendliche aus dem Kreis mit Verantwortlichen aus der Jugendarbeit aus allen vier Verbandsgemeinden und der Stadt Idar-Oberstein zusammenfanden: Den ganzen Tag über hatten die jungen Leute aus vier Schulen im Kreis Vorschläge erarbeitet, was im Kreis und in der Schmuckstadt nach ihren Vorstellungen besser gemacht werden könnte; am Nachmittag stellten sie die Projekte in der Göttenbach-Aula Landrat Matthias Schneider und Oberbürgermeister Frühauf vor.

Die Initiative geht vom Landkreis aus, der mit dieser im Rahmen des Bundesprogramms „Demokratie leben“ veranstalteten Zukunftswerkstatt an die Regionalanalyse aus dem vorigen Jahr anknüpft. Damit sollen „konkrete Projekte für die Entwicklung unseres Landkreises“ gefunden werden, erklärt Kathrin Schmitt. Die junge Frau ist bei der Kreisverwaltung Projektmanagerin für Haltestrategien: Ein sperriges Wort, das nichts anderes ist als die Reaktion auf ein Problem, das den Kreis bewegt: Wie kann man Jugendliche in der Region halten?

Am besten können Schüler darauf Antwort geben. In der Zukunftswerkstatt entwickelten sie Ideen: Man könnte zum Beispiel eine Jugend-Event-Agentur gründen und über sie Fußballspiele. Harry-Potter-Partys, Medienworkshops und andere Dinge auf die Beine stellen. Eine App könnte Jugendlichen helfen, Ferien- und Nebenjobs zu finden oder Hinweise auf Shuttle-Busse zu Veranstaltungen. Ein anderes Problem, das die Schüler bewegt: Der ÖPNV in Idar-Oberstein könnte besser organisiert werden. Frühauf lud die Jugendlichen daraufhin zu einer Sitzung der Verkehrsgesellschaft Idar-Oberstein (VIO) ein.

Umgesetzt werden sollen die Projekte auf zwei Wegen: Bei „Jump-!O“ können junge Leute das, was sie in Idar-Oberstein verbessern würden, im Jugendhilfeausschuss der Stadt vortragen. Wenn Schulen, Einrichtungen oder Jugendgruppen Ideen haben, kommt „Jump!O“ auch vor Ort.

Die zweite Möglichkeit ist noch ganz frisch: Mit Hilfe des Bundesprogramms „Demokratie leben“ wurde im vorigen Monat ein Jugendfond gegründet, pro Jahr stehen 6000 Euro zur Verfügung, das Geld kommt von Kreis und Bund. Marina Ljalko ist bei der Kreisverwaltung zuständig für „Demokratie leben“ und erklärt, wie es funktioniert: Die Jugendlichen verwalten den Fond selbst, acht bis zehn sitzen zusammen, ein „kleines Parlament“ sozusagen, und entscheiden über die Vergabe der Gelder. „Wir können sie beraten, aber sie haben die Verantwortung.“

Von unserem Mitarbeiter Karl-Heinz Dahmer