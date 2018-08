Wohnhausbrand: Feuerwehr rettet Frau und Hunde

Aus unserem Archiv

Baumholder

Zu einem Wohnhausbrand in der Frohnhausener Straße wurde die Feuerwehr am Sonntag gegen 5.43 Uhr gerufen. Wie sich vor Ort herausstellte, stand "nur" der Anbau des Hauses in Flammen. Die Feuerwehr rettete die Hausbewohnerin sowie deren drei Hunde. Ein weiterer Bewohner konnte selbstständig das Anwesen verlassen. Der Brand war schnell unter Kontrolle, angrenzende Häuser wurden nicht beschädigt.