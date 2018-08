Wo kommt der Ausdruck Schlabberkabbes her?

Mit solch einem Andrang hatten weder Bernd Schreiber noch die Kasinogesellschaft gerechnet. Bei der Buchvorstellung vom „Irader“ gingen die Stühle aus: 80 Stück gibt es im altehrwürdigen Gebäude in der Kobachstraße, aber etwa 100 Mundartfans waren gekommen.

Dutzende Bücher musste Bernd Schreiber (3. von links) am Ende der Veranstaltung signieren – hier für seinen ehemaligen Deutschlehrer Adolf Grub (2. von links) und den 90-jährigen Richard Schuch aus Birkenfeld.

Foto: Stefan Conradt

Etliche mussten den kurzweiligen Abend also im Stehen genießen. Aber das war kein Problem, waren die Ausführungen des Autors doch höchst kurzweilig und unterhaltsam – wie alle „Irader“-Geschichten.

Eingeführt in den Abend hatte Leonhard Stibitz von der Kreissparkasse, die die Buchveröffentlichung finanziell unterstützt hat, mit einer guten und einer schlechten Nachricht: „Ich senn kää Irader, awwer aach kää Uuwaschdääner.“ Seine hochdeutsche Begrüßung wurde per Beamer simultan in Platt übersetzt – nicht immer eins zu eins: „Dadd loo ess allewäh geloo...“

Bernd Schreiber sagte, es mache ihn stolz und sporne ihn an, dass so viele Freunde der Mundart erschienen seien. Besonders freute er sich über die Anwesenheit seines alten Lehrers Adolf Grub und des früheren Verwalters des Birkenfelder Museums, Richard Schuch. Der 90-jährige Onkel des Autors war aber nicht der älteste Gast an diesem Abend: Das war mit 94 Jahren Gertrud Bohrer, die sich eifrig an der Diskussion beteiligte.

Das „Platt“ sei eine Bereicherung für jeden, und es fördere das Wir-Gefühl der Region: „Doo kann Hochdeetsch net methalle.“ Und wer brauche ernsthaft das Präteritum: „Bei uus häst ett: Eesch honn ded Audo gewäschd. Und dann wared aach soower...“ Am Ende des Abends öffnete Bernd Schreiber die Wunderkiste mit „de Endriddskaade“: Jeder Besucher hatte am Einlass ein Mundartwort aufschreiben müssen, im Gegenzug gab's ein Glas Sekt. Der so entstandene Fundus war schier atemberaubend, es fanden sich so wunderbare und fast vergessene Ausdrücke wie „Flepp“ (eine Schnute ziehen), „bäberlisch“ (süßlich, geschmacklos) oder „Ääscherdsche“ (Eichhörnchen). Schreiber versuchte zusammen mit seinem Auditorium, den Begriffen auf den Grund zu gehen, die meist mit einem einzigen hochdeutschen Wort gar nicht übersetzbar sind.

Wo kommt zum Beispiel der Ausdruck „Schlabberkabbes“ – ein lokales Weißkohlgericht – her? Einfache Antwort des Zettelschreibers: „Eijh, von meiner Oma...“ Der Mundartautor versprach seinen Fans, aus all den neu gesammelten Begriffen weitere Geschichten um den „Irader“ zu schreiben. Am Ende gab es viel Applaus für ihn und den gelungenen Abend.

Ähnlich groß wie der Zuspruch bei der Buchvorstellung ist die Nachfrage nach dem Buch: Die Erstauflage dürfte schon in Kürze vergriffen sein, ein Nachdruck ist aber bereits geplant. Wer ein Exemplar für den heimischen Bücherschrank möchte oder ein Geschenk sucht, sollte sich also sputen: Der „Irader“ ist erhältlich bei den Buchhandlungen Carl Schmidt in Idar, Schulz-Ebrecht in Oberstein und M+R in der Vollmersbach zum Preis von 12 Euro. Stefan Conradt