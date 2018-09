Wo ist der Elch? Freisener Tierpark sucht Ausreißer

Der Sohn von Silvia und Carl-Gustaf ist weg: Seit Tagen sucht die Polizei im Saarland nach einem entlaufenen Elch. Das mächtige Tier sei bereits Anfang der Woche aus seinem Gehege im Freisener Wildpark entwischt, teilte die Polizei am Freitag mit.

Symbol

Foto: dpa​

In der Nacht zum Montag hatten bislang unbekannte Täter den Zaun des Geheges aufgeschnitten. Durch die Lücke konnte der Elch entlaufen. Leicht zu übersehen ist der Vermisste eigentlich nicht: Der Ausbrecher ist etwa 1,80 Meter groß und bringt stattliche 500 bis 600 Kilogramm auf die Waage. Wer den noch namenlosen Sohn der nach dem schwedischen Königspaar benannten Freisener Elche sieht, sollte das der Polizei in St. Wendel, Telefon 06851/8980, oder der Polizeiposten in Freisen, Telefon 06855/221, mitteilen. Auch der Naturwildpark ist über jeden Hinweis unter der Nummer 06855/996 463 dankbar.