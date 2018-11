Christoph Kaup, Geschäftsführer der Howatherm Klimatechnik GmbH in Brücken, wurde zu Beginn des Wirtschaftstags der Regionalinitiative Rhein-Nahe-Hunsrück, der am Freitag in der Messe Idar-Oberstein stattfand, als 250. Mitglied im „Milden Westen“ begrüßt. Vier Stunden später stand der Doktor der Ingenieurwissenschaften erneut für eine besondere Ehrung auf der Bühne: Kaup ist der „Unternehmer des Jahres 2018“ – ein Titel, den vor ihm unter anderem Rolf Schneider (2016), Achim Haupt (2014), Angelika Schneider (2013), Ralph Effgen (2012) und Wolfgang Loch (2008) trugen.

Noch lieber wäre es ihm gewesen, wenn das Unternehmen des Jahres ausgezeichnet worden wäre, sagte der Geehrte in seiner typischen bescheidenen Art: „Das ist der Beleg dafür, dass meine 180 ...

Lesezeit für diesen Artikel (864 Wörter): 3 Minuten, 45 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.