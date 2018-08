Wird ein Hunsrücker Fußball-Weltmeister?

Die Fußball-Weltmeisterschaft ist vorbei. Peinlich gegen Mexiko, glücklich gegen Schweden, klein-kleinlich gegen Südkorea – aus der Traum von der Titelverteidigung für Deutschland. Aber, liebe trauernde Fußballfreunde, damit ist die WM noch längst nicht vorüber. Im Gegenteil: Der Hunsrück hat beim Turnier in Russland noch ein heißes Eisen im Feuer. Es wiegt 91 Kilogramm, misst 1,93 Meter Länge, ist 25 Jahre alt und heißt Alisson Ramsés Becker – Brasiliens Nationaltorwart hat Hunsrücker Wurzeln.

Tadellos hat der Hüne im grünen Keeperdress bislang pariert bei der WM. Nahezu makellos ist die Bilanz des Stammtorwarts vom AS Rom. Nur im ersten Spiel der Gruppe E gab's ein Gegentor. Vorausgegangen war dem Ganzen – wir halten es an dieser Stelle mal mit der brasilianischen Einschätzung der Szene – ein klares Foul eines Eidgenossen an Verteidiger Miranda. Die Fachwelt sah die Gesamtleistung des brasilianischen Torwarts bei diesem 1:1 als nicht sehr berauschend an, aber zuletzt im Achtelfinale gegen Mexiko – jenes Team, das Jogis Jungs den Ball durch die Hosenträger schob – sah das schon ganz anders aus: Starker Einsatz von Alisson, Showeinlagen und Treffer von Neymar – 2:0, Viertelfinale. Am heutigen Freitag geht's in Kasan im Viertelfinale gegen Belgien. Ab 20 Uhr drückt der Hunsrück Alisson die Daumen.

Alisson hätte, so erklärte er dem Fachmagazin Kicker, gern einen deutschen Pass gehabt. Im 19. Jahrhundert wanderte seine Familie aus dem Hunsrück aus. Der in Novo-Hamburgo geborene Becker ist in der siebten Generation ein Hunsrück-Brasilianer. Bei seinem Ansinnen, die Familiengeschichte genauer zu erforschen, um somit die doppelte Staatsbürgerschaft zu beantragen, scheiterte der Keeper, den sie beim AS Rom nur „den Deutschen“ nennen. „Den Pass bekommst du nur bis zur dritten Generation“, weiß Alisson inzwischen.

Nun gut, das deutsche Team hat einen gesundeten Manuel Neuer und dahinter Marc-André ter Stegen und was-weiß-ich-wen-noch-alles. Aber Alisson, das wäre sicher eine Hausnummer! Sein älterer Bruder Muriel Gustavo ist übrigens ebenfalls ein herausragender Torwart. Er wurde mit der U 20 Südamerikameister, gewann 2010 die Copa Libertadores, die Champions League Südamerikas.

Oktoberfest gehört auch dazu

Der Hunsrück hat noch nie einen Nationalspieler solcher Prägung gestellt. Und jetzt wird Alisson bestimmt Weltmeister! Besser als durch den brasilianischen Torwart kann der Hunsrück kaum bei der WM vertreten werden. Denn sein Vater Jose Agostinho Becker spricht noch Deutsch, wie der Keeper erklärt. Und: „In meiner Region erinnert vieles an Deutschland: die Architektur, die Kultur, die Feiern – auch wir haben ein Riesen-Oktoberfest.“ Die deutsche Kultur vertritt Becker auch auf dem Platz: keine Neymar-Show, keine Schnörkel, keine Mätzchen – eine Art brasilianischer Neuer.

Für Otto Mayer aus Ellern gilt bei der WM „Daumen drücken“ für Brasilien. Seit 1999 reist er regelmäßig in die „andere Heimat“ und hat dort schon einige Hundert Hunsrücker auf die Spuren der ausgewanderten Verwandtschaft geführt. Die WM 2014 erlebte Mayer – selbst langjähriger Fußballer und bis heute ein tief verwurzelter Freund des Rasenballs – in Brasilien. „Das war fantastisch“, erinnert er sich an den mehr als drei Wochen währenden Aufenthalt. Beim Halbfinale, als Deutschland dem Gastgeber die 7:1-Ewigkeitsschmach beibrachte, stellte Mayer aus Anstand beim Stand von 4:0 das Jubeln allerdings ein. Als es dann im Finale gegen Brasiliens Erzfeind Argentinien ging, waren alle Einheimischen deutsche Fans. Mayer erlebte ein unvergessliches Spiel. „Da war alles Schwarz-Rot-Gold“, erinnert er sich. Mit Novo Hamburgo, der Heimatstadt Alissons, hat er überdies eine private Verbindung, denn seit vielen Jahren unterstützen hier Hunsrücker mit ihren Spenden Straßenkinder. Pater Paulo Wendling, dessen Familie aus Zilshausen stammt, kümmert sich vor Ort um diese vergessene Generation.

Mitfiebern im Brasilien-Trikot

14 Reisen nach Brasilien hat Mayer unternommen, die jüngste davon im Frühjahr. Während der WM steht er hinter der Seleção. „Ich bin als Fan maßlos enttäuscht von unserer deutschen Mannschaft“, sagt er, „jetzt schaue ich mir die Spiele von Brasilien im Brasilien-Trikot an und drücke die Daumen.“ Das Trikot mit der 10 ist ein Geschenk brasilianischer Freunde. Mayer hofft, es im dann hoffentlich siegreichen Finale zu tragen.

Kein hartgesottener Fußballfan, aber ein großer Freund der Partnerschaft mit Brasilien ist Alfred Muders aus Emmelshausen. Bereits 1974, als Otto Mayer ein anderes legendäres WM-Spiel in Hamburg sah – das DDR/Sparwasser-1:0 gegen die BRD –, begann ein Kontakt der Familie des gebürtigen Wiebelsheimers mit Verwandten in Brasilien. Mehr als 1000 Verwandte zählt Muders, der seit gut zehn Jahren regelmäßige Reisen unternimmt, in der Region Nova Petrópolis unweit von Novo Hamburgo. Er weiß, wie sehr die Menschen der Seleção dort die Daumen drücken.

Wenn Muders im kommenden Jahr mit einer Reisegruppe erneut zum Besuch in die Region kommen wird, stehen wieder einige unvergessliche Begegnungen bevor. Dann ist Brasilien vielleicht wieder Weltmeister, zum sechsten Mal in der Geschichte dieses fußballverrückten Landes. Und mitten unter den gefeierten Stars ist dann ein Hunsrücker – Alisson Ramsés Becker. Volker Boch