"Wir" für die Mannschaft: Idar-Obersteiner Rapper erfolgreich in den Charts

Die beiden Idar-Obersteiner Rapper, Kevin Q (Kevin Quint) und MVXXIM (Maximilian Bamberger) veröffentlichten pünktlich zur Weltmeisterschaft in Russland einen WM-Song, „um unsere deutsche Nationalmannschaft musikalisch zu unterstützen“, wie es seitens des Managements heißt. Der Song mit dem Titel „Wir“ ist auf allen gängigen Plattformen verfügbar.

Kevin Q Foto: frei

24 Stunden nach Veröffentlichung gelang der Einstieg in die Top 100 der Amazon-Music-Charts. Inzwischen kletterte der Song bis auf Rang 39 hoch und ließ dabei prominente Namen wie Kontra K, Eminem, Alligatoah, Nicki Minaj, Post Melone, die 257er's, Namika und Rihanna hinter sich.

In den MOM Charts konnte das Duo sich sogar die Pole Position sichern, was für Kevin Q nach seinen Titeln „Beste Zeit“ und „Get Away“ die dritte Nummer-eins-Platzierung bedeutet. Auch MVXXIM konnte sich mit seinem Album „AK 47“ an die Spitze der MOM Charts setzen.

Doch der Erfolg in den Amazon-Music-Charts ist von weit größerer Bedeutung, schließlich zählen diese unmittelbar in die Wertung der offiziellen Deutschen Charts und gehören neben den iTunes-Charts zu den wichtigsten und aussagekräftigsten Hitparaden in Europa.

Seit Donnerstag ist auch das offizielle Musikvideo zu dem erfolgreichen WM-Song bei YouTube verfügbar. Produziert wurde „Wir“ übrigens von Jesse Ritch und seinem Team aus der Schweiz. Jesse sicherte sich 2012 noch den dritten Platz bei DSDS, hinter Dschungel-Prinz Daniele Negroni und dem Gewinner Luca Hänni. Inzwischen ist er als Sänger und Produzent (unter anderem von DJ Bobo) erfolgreich.

Viel Zeit zur ausgiebigen Freude bleibt jedoch nicht, denn momentan befinden sich die Planungen für die dritte Auflage des Summer-Fade-Out-Festivals am 1. September in Birkenfeld auf Hochtouren. Tickets sind für 10 Euro auf Ticket-Regional und an allen bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich. Pünktlich zur Veranstaltung will Kevin Q auch sein erstes Album veröffentlichen, welches von den Fans mit Spannung erwartet wird und den Titel „Quintessenz“ tragen wird.

„Wir freuen uns sehr über unsere gute Chartplatzierung. Das ist der Lohn für die harte Arbeit, die wir seit über zwei Jahren täglich in unsere Musik und unser Geschäft stecken. Jetzt gilt es, weiterhin demütig zu bleiben und noch härter zu arbeiten. Wir sind stolz über den Erfolg, bleiben aber zugleich auch unsere größten Kritiker“, sagt Pressesprecher Tristan Logiewa.