"Winnetou II" hat bereits aufgesattelt

Die Freilichtbühne Mörschied startet am Samstag, 16. Juni, 20.15 Uhr, mit „Winnetou II“ in die neue Spielsaison. Bis Sonntag, 22. Juli, gibt es auf der Freilichtbühne zwölf Aufführungen.

Akteure und Sponsoren freuen sich auf die Saison 2018 und das neue Stück „Winnetou II“.

Foto: Günter Weinsheimer

Marcel Gillmann ist nicht nur Darsteller des Ölbarons Forster, sondern auch Textbuchautor und Regisseur des Stücks. Die Hauptdarsteller haben bereits im März mit den ersten Sprech- und Stellproben begonnen, seit Anfang Mai ist die gesamte Komparserie dabei. Die Darsteller sind bestrebt, den Zuschauern eine perfekte Performance zu präsentieren. Kampfszenen werden geprobt, Texte geübt, Sprechübungen gemacht, Tänze einstudiert und Reitszenen so lange wiederholt, bis es passt. „Wir wollen die Zuschauer in eine zweieinhalbstündige Traum- und Aben-teuerwelt entführen und ihnen Freude bereiten“, sagt Alexander Klein, Marketingchef der Freilichtbühne.

Schulvorstellung ist am Montag

Die Schulvorstellung findet am Montag, 18. Juni, ab 9.30 Uhr statt und wird sicherlich wieder bestens besucht sein. Mörschieder Bürger sind zudem zu einem Sonderpreis zur Generalprobe eingeladen. Gedankt wurde in der Pressekonferenz auch den Sponsoren für deren Engagement. Vorsitzender Hans-Joachim Klein hielt auch Rück- und Ausblick. Im Vorjahr habe man mit großem Aufwand und finanzieller Unterstützung den gesamten Backstagebereich mit Garderoben, Kostümerie und Requisite erneuert. Auch 2018 steht im Zeichen der Weiterentwicklung. So ist ein neues Kassenhaus entstanden, die Westernstadt wurde umgebaut. Stolz berichtet Klein, dass die Besucher in diesem Jahr ein Indianerdorf mit Tipis und Lagerfeuer, eine Westernstadt mit Saloon, Office und sogar einen Frisörsalon sehen. Gleich daneben erhebt sich ein mächtiger Ölbohrturm, um den herum sich viele Kampfszenen abspielen. Besonders eindrucksvoll wirkte eine Woche vor der Premiere das in grüne Hügel eingebettete Militärfort mit zwei Wachtürmen und großem Eingangstor. Old Firehands Bergversteck ist zu sehen und sogar ein romantischer Wasserfall. Für eine ganz besondere Atmosphäre ist also gesorgt.

Der Veranstalter leistet zudem seinen Beitrag zum Umweltschutz. Der bei den Vorstellungen anfallende Gastronomiemüll soll so gering wie möglich gehalten werden. „Es wurden Thermobecher angeschafft, die man erwerben kann und dafür während der Veranstaltung Kaffee oder heißen Tee oder für Kinder Kakao gratis erhält“, betonte Vorsitzender Klein.

Winnetou-Darsteller und Zweiter Vorsitzender Eric Nisius verriet schon jetzt, dass im Rahmen des 30. Geburtstages 2019 der Karl-May-Klassiker „Der Ölprinz“ aufgeführt werden soll. Auch an eine Karl-May-Messe ist gedacht.

Die Zuschauerentwicklung der Festspiele ist enorm. In der ersten Saison 1989 wurden insgesamt 400 Besucher gezählt, im vergangenen Jahr waren es 11.500. Diese Zahl soll nun noch übertroffen werden. 7000 Eintrittskarten sind bereits verkauft.

Darsteller sind eine große Familie

Der Mörschieder Jan Christian Ries durfte vor 16 Jahren als Statist erstmals Karl-May-Luft schnuppern. Seit 2009 zählt er zu den Hauptdarstellern. Sebastian Scholz, gebürtig aus Oberhausen bei Kirn, feiert in „Winnetou II“ sein Debüt. „Wir sind alle eine große Familie mit vielen Jugendlichen. Zusammenhalt und Atmosphäre begeistern mich seit Jahren“, sagt Ries, dem auch die insgesamt zehn Aufführungen während der Ferienzeit keine Probleme bereiten.

Die Freilichtbühne Mörschied denkt aber auch an die Hochwassergeschädigten entlang des Fischbachs und stellt während der Veranstaltungen Spendenboxen auf. Die Akteure selbst wollen am Ende der Spielsaison ebenfalls einen finanziellen Beitrag leisten.

Die Samstagsveranstaltungen beginnen um 20.15 Uhr, sonntags wird um 15 Uhr gestartet. Weitere Informationen gibt es unter Tel. 06785/943.390 oder unter www.karl-may-moerschied.de

Von unserem Mitarbeiter

Günter Weinsheimer