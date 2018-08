Wildkatz-Wein ist ein schönes Mitbringsel

Weinland Nahe und die Deutsche Edelsteinstraße haben auf dem Nationalparkfest in Veitsrodt ein besonderes Mitbringsel für Touristen und Einheimische präsentiert: Mit der Nationalpark-Edition „Wildkatz“ wird auf den Nahewein, auf die Schätze des Edelsteinlandes und auf den Nationalpark Hunsrück-Hochwald aufmerksam gemacht.

Wein mit Schmuckstück aus der NLP-Region.

Foto: Edelsteinland

Es handelt sich um einen feinherben Müller-Thurgau aus dem Jahr 2017 vom Weingut Edelberg (Gonratherhof in Weiler bei Monzingen). Der Nahewein ist in eine 0,5-Liter-Flasche abgefüllt, sodass die „Wildkatz“ ideal als Mitbringsel oder als Wegbegleiter für eine Wanderung durch den Nationalpark geeignet ist. Die Flasche wird veredelt durch einen Anhänger aus Hunsrückschiefer mit einer Gravur des Nationalpark-Logos „Keltenkatze“, welcher an einem Lederband am Flaschenhals befestigt ist. Der schmucke Anhänger wird von Alfred Reicherts aus Langweiler gefertigt. Das Wildkatzenlogo ziert auch das Etikett der Flasche.

Die „Wildkatz“ gibt es in einer Auflage von 1100 Flaschen zum Preis von 10,80 Euro bei den Tourist-Informationen Edelsteinland in Herrstein und Idar-Oberstein, im Onlineshop www.edelsteinland.de, bei einigen TIs der Nationalparkregion und beim Weingut Edelberg.