Wilde Kathy zum Schluss doch noch gebändigt

Die wilde Kathy zu bändigen, das war das zentrale Thema in dem Theaterstück „Die wilde Kathy“ von Willy Stock, das die Theatergruppe des Verschönerungsvereins Aurora Weiden am Samstagabend im Bürgerhaus präsentierte. Nicht nur Eva Krimm als schwer verkuppelbare Kathy vom Eichenhof sorgte für viele Lacher.

Turbulente Szenen, die mit viel Applaus belohnt wurden, gab es bei der Theateraufführung im Weidener Bürgerhaus Aurora. Die erste Vorstellung war restlos ausverkauft, eine Wiederholung folgt am nächsten Samstag.

Foto: Günter Weinsheimer

Haare auf den Zähnen und eine „Schwertgosch“ lassen sämtliche Männer abblitzen, zum Leidwesen von Kathys hübscher Schwester Lisbeth (gespielt von Sarah Kaiser). Die darf aufgrund eines Versprechens nämlich erst heiraten, wenn ihre unattraktive ältere Schwester unter der Haube ist. Zum ersten Mal auf der Bühne stand Florian Zirbes als Kathy-Bändiger und Knecht Michel. Mit Lampenfieber hatte Zirbes nicht zu kämpfen, da er auch schon einmal bei „Räuber Hotzenplotz“ auf der Bühne in Hottenbach stand. Ebenfalls zur Nachwuchsriege zählte Stefan Jung, der in der Rolle des Jungbauern Martin zu sehen war. Herbert Halberstadt spielte Großmutter Theresia, Werner Kaiser gab den Altknecht Florian. In der Rolle als Magd Adelheid war Christel Kaiser zu sehen. Die Spielleitung lag in den bewährten Händen von Herbert Halberstadt. Die Begrüßung und Dankesworte nach einem gelungen Theaterabend hatte Klaus Dalheimer gesprochen, der sich auch als Souffleur betätigte.

„Bei dem hochdeutschen Schwank in drei Akten mussten wir den Hebel umlegen“, sagte Dalheimer in seiner Begrüßung. In der Tat: 86 Prozent wurde in Weidener Platt gesprochen, die restlichen 14 Prozent füllte die Jungbäuerin in Hochdeutsch. Der Altknecht Florian und auch Oma Theresia liegen dem Jungbauern Martin ständig in den Ohren, doch endlich zu heiraten. Da sich dieser jedoch strikt weigert, stellt Theresia von sich aus eine Haushälterin ein, und prompt tritt das ein, was alle herbeigesehnt haben: Martin verliebt sich in Liesbeth. Als er aber um ihre Hand anhält, muss er erfahren, dass ihr Vater ihrer Mutter auf dem Sterbebett versprochen hat, dass die jüngere, hübsche Liesbeth erst heiraten darf, wenn ihre Schwester Kathy bereits verheiratet ist. Da Kathy aber nicht nur Haare auf den Zähnen, sondern dazu auch noch eine „Schwertgosch“ hat, wird es sehr unwahrscheinlich sein, für sie einen Bräutigam zu finden. Warum sich der Knecht Michel dann doch bereit erklärt, um ihre Hand anzuhalten und wie er es tatsächlich schafft, die „wilde Kathy“ zu bändigen, erhöhte die Spannung – sehr zur Freude der 120 Theaterbesucher – bis zum Ende. In dem lustigen Dreiakter hatten Stefan Jung als Jungbauer Martin 139 Sprecheinsätze, während seine Großmutter Theresia (Herbert Halberstadt) 104-mal zu Wort kam. Apropos Herbert Halberstadt: Ihm gebührte ein Sonderapplaus. Er musste vier Tage vor der Premiere in die Rolle der Großmutter schlüpfen, was er mit Bravour erledigte, da Claudia Dreyer durch einen Trauerfall in der Familie ausfiel.

Es war die siebte Aufführung der Theatergruppe, zu der auch für die Omarolle Herbert Halberstadts Barttracht weichen musste. Erwähnt werden muss noch, dass sich zum Bühnenbau neben den Aktiven auch Peter Dolch gesellte.

Nächste Aufführung: Samstag, 5. Mai, um 20 Uhr im Bürgerhaus in Weiden

Von unserem Mitarbeiter Günter Weinsheimer