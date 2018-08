Wetterbeobachtung: Im März war nur sehr wenig vom Frühling zu spüren

Der erste Monat des meteorologischen Frühlings fiel recht kalt aus – ganz im Gegensatz zu dem sehr warmen März noch vor einem Jahr. Mit einer mittleren Temperatur von 2,7 Grad blieb der März 2018 2,6 Grad unter dem langjährigen Mittel der Jahre 1981 bis 2010.

Bereits Ende Februar hatte sich winterlich kaltes Wetter durchgesetzt, auch Anfang März gelangte mit einer Ostströmung noch sehr kalte Luft nach Deutschland. In der Nacht zum 1. März sanken die Temperaturen auf den Tiefstwert des Monats: minus 9,2 Grad. Ab dem 5. März stellte sich aber langsam mildes Wetter ein. An einigen Tagen war schon ein Hauch von Frühling zu spüren, zumindest bei den Temperaturen, das Wetter zeigte sich leider sehr durchwachsen.

Immerhin: Gelegentlich war doch ein Hauch von Frühling zu sehen, wie hier am 12. März bei Hettenrodt.

Foto: Rüdiger Bunn

Ein Hoch über Skandinavien sorgte ab der Monatsmitte wieder für den Zustrom sehr kalter Luft aus Osteuropa. Am 17. und 18. März fiel auch etwas Schnee. Die Temperaturen gingen abermals stark zurück. Nachts gab es häufig Frost, tagsüber lagen die Höchstwerte zeitweise auch wieder deutlich unter der 5-Grad-Marke. Am 18. März blieb es bei einer Höchsttemperatur von minus 3,1 Grad am kältesten. Es war einer von sechs Eistagen im März.

In der letzten Dekade bestimmten meist Tiefdruckgebiete mit milderer Luft das Wetter. Am 31. März wurde mit 12,6 Grad der Höchstwert des Monats registriert. Die Niederschlagsbilanz lag unter dem Durchschnitt. Mit 54,1 Litern Niederschlag pro Quadratmeter fiel im Vergleich zum langjährigen Mittel 18 Prozent weniger Niederschlag. Am meisten Regen (8,2 Liter) gab es am 8. März. Die Sonne schien knapp 85 Stunden – das ist 72 Prozent ihres Sollwerts.