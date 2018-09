Werbung fürs Museum: Birkenfelder Schaufenster gewähren Blick in die Vergangenheit

Normalerweise ist es fürs Geschäft bekanntlich wenig bis überhaupt nicht förderlich, wenn Passanten im Schaufenster des Ladens nur alten Plunder und keine neuen Produkte, deren Kauf angepriesen wird, entdecken können. In der Birkenfelder Innenstadt ist der Fall seit einigen Tagen bei zwei Gebäuden aber etwas anders gelagert. Denn sowohl in den Schaufenstern des früheren Café Warth in der Straße „Auf dem Römer“ als auch in denen des einstigen Uhrengeschäfts Metzger in der Hauptstraße stellt das Birkenfelder Landesmuseum ab sofort Exponate aus, die ein Stück weit die Regionalgeschichte widerspiegeln.

Bisher hatte der Verein für Heimatkunde nur den Leerstand des früheren Schuhhauses Jung am Kirchplatz dazu genutzt, einige historische Gegenstände, die zuvor im Magazin lagerten und für die kein Platz in der normalen Dauerausstellung in der Friedrich-August-Straße war, zu präsentieren. „Aus dem Schuhhaus Jung mussten wir jetzt aber ausziehen und uns umorientieren, weil das Gebäude verkauft wurde“, sagt Museumsverwalter Hisso von Selle.

Eine Lösung wurde aber relativ schnell gefunden. Zum einen erklärte sich Architekt Stephan Mogk von der Gesellschaft MFH Bauwerk als Miteigentümer dazu bereit, dass die beiden großen Fenster des einstigen Café Warth als Ausstellungsfläche dienen können. Erhard Falke vom Heimatkundeverein hat es vorige Woche mithilfe von Edgar Kleinemeier, dem Vorsitzenden der Birkenfelder Casinogesellschaft, dekoriert. Zu sehen sind dort im von der Straße aus gesehen rechten Schaufenster zwei Puppen, die Mann und Frau darstellen und beide eine Hunsrücker Tracht tragen. Gestiftet wurden diese erst in den 1980er-Jahren hergestellten Kleider dem Museum von Christa und Manfred Krug aus Schauren. „Auch wenn keine original Hunsrücker Tracht belegt ist, könnte sie so ähnlich wie diese Nachbildungen ausgesehen haben“, erklärt von Selle.

Unzweifelhaft älteren Datums sind die Exponate im linken Schaufenster. Sie stellen eine kleine Waschstube dar, die unter anderem eine Mangel aus dem 19. Jahrhundert, zwei Stampfer und als besonderen Blickfang eine elektrisch betriebene Kugelwaschmaschine, die 1925 hergestellt wurde, enthält. Neben diesem Ausstellungsstück hat der Heimatkundeverein auch eine kleine Tafel mit Informationen platziert, was auch bei einigen anderen Exponaten der Fall ist.

Die Präsentation von historischen Exponaten im früheren Café Warth könnte dabei sogar vielleicht schon einen Vorgriff auf die künftige Nutzung des 1904 erbauten Gebäudes „Auf dem Römer“ bedeuten. Denn bereits anlässlich des Richtfestes bei der Sanierung des direkt gegenüberliegenden Hauses Meletta, das ebenfalls der MFH Bauwerk gehört und in dem acht neue Wohnungen eingerichtet werden, hatte Mogk betont, dass es bereits Gespräche mit den Eigentümern des Café Heimat in Morbach gegeben habe. Vorstellbar sei nämlich, dass nach der später ebenfalls angedachten Sanierung des Café Warth dort eine Ausstellung Platz finden könnte, die sich dem Hunsrücker Dialekt widmen könnte, sagte Mogk damals.

Während das aber noch Gedankenspiele sind, hat das Museum mit Einverständnis der Eigentümer auch bei einem zweiten leer stehenden Laden in der Innenstadt dafür gesorgt, dass dort nach langer Zeit wieder die Rollläden der Schaufenster hochgezogen wurden. Die Rede ist vom früheren Uhrengeschäft Metzger, das sich schräg gegenüber des Apothekerbrunnens in der Hauptstraße befindet, schon 2001 geschlossen wurde und seitdem ein ziemlich trostloses Bild abgab. Nun hat der Verein der Heimatkunde dort in einem Schaufenster Exponate mit Erzeugnissen aus der früheren Töpferei Schorr in Birkenfeld platziert. Gezeigt werden zum Beispiel Kinderspielzeug, eine Gebäckdose und ein Relief aus Ton, das das Konterfei des früheren Reichspräsidenten Paul von Hindenburg darstellt und einst von Schorr geschaffen wurde.

Im zweiten Schaufenster an der Hauptstraße wird die Erinnerung an die Zeit wachgehalten, als die Region vor allem wegen der Abentheurer Hütte ein Zentrum der frühen Eisenindustrie war. Zu sehen sind einige Stücke, die dort einst entstanden, etwa ein Kaffeeröster und ein Waffeleisen. Das dritte Schaufenster des früheren Uhrengeschäfts, das zur Sattlergasse hin liegt, widmet sich schließlich mit einigen Ausstellungsstücken der Flachs- und Leinenproduktion in der Region.

Dass der Verein für Heimatkunde all diese alten Stücke im Herzen von Birkenfeld zur Schau stellt, begründet von Selle damit, „dass wir damit das Interesse der Leute wecken und sie dazu animieren wollen, auch mal unser Museum zu besuchen“. Da die Exponate in den Schaufenstern aus dem Magazin stammen und nicht Bestandteil der normalen Ausstellung sind, „kann man auch nicht davon sprechen, dass wir uns selbst Konkurrenz machen, sondern wir sehen das als Ergänzung zu unserem Angebot in der Friedrich-August-Straße“, stellt der Museumsverwalter klar.

Stadtbürgermeister Miroslaw Kowalski begrüßt das Engagement des Heimatkundevereins derweil ausdrücklich. Denn er verweist darauf, dass es im Einklang mit den Bemühungen steht, durch das Förderprogramm „Aktive Stadt“ im Herzen von Birkenfeld Anreize für die Sanierung von Immobilien zu schaffen. Diesbezüglich habe sich gerade im Bereich der Hauptstraße und „Auf dem Römer“ und zum Beispiel mit der Einrichtung des Kulturcafés Artechino und den noch laufenden Arbeiten am Haus Meletta auch schon viel getan. Aber auch die Präsentation der Museumsexponate in den beiden Geschäften sei ein Beitrag, „mit dem das Gesamtbild in der Innenstadt aufgewertet wird, weil sie dabei hilft, Leerstände besser zu kaschieren“, sagt Kowalski.

Von unserem Redakteur Axel Munsteiner