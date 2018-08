Wer wird Millionär? Grebers aus Nahbollenbach gewinnen beim Kultquiz 32.000 Euro

Selbst eine peinliche Penisfrage brachte Michael Greber nicht aus dem Konzept. Der 47-jährige Berufssoldat aus Idar-Oberstein gewann beim Generationen-Spezial von Günther Jauchs Quizdauerbrenner „Wer wird Millionär?“ am Montagabend gemeinsam mit seinem Sohn Tom (18) und Papa Manfred (81) die stolze Summe von 32 000 Euro.

Tom Greber saß als Erster auf dem heißen Stuhl und entging nur knapp der Penis-Frage, die sein Vater Michael anschließend souverän meisterte – trotz anzüglicher Kommentare von Moderator Günther Jauch (rechts).

Foto: RTL Mediagroup/Ralf Jürgens

Während der NZ-Fotograf aus Nahbollenbach hinterher berichtete, er habe die Sendung „wie unter einem Taucherhelm“ erlebt, waren sein Sohn und sein Enkel die Coolness selbst. „Wir hatten vorher festgelegt, dass wir – egal, wie es läuft – nicht zocken“, erzählt Michael Greber. Und so zogen Tom und er schon früh drei Joker, „obwohl wir daheim auf der Couch sicher die Antwort richtig getippt hätten“.



Als Opa Manfred dann auf dem Stuhl Platz nahm und für 64 000 Euro beantworten sollte, welcher Prominente in Leipzig geboren und in Venedig gestorben ist, hätte man mit ein wenig Glück und dem Fifty-Fifty-Joker auf Richard Wagner kommen können. „Aber wir sind mit den 32 000 Euro mehr als zufrieden“, unterstreicht Michael Greber. „Wir sind mit null Erwartungen nach Köln gefahren, haben einen tollen Tag erlebt und fahren zufrieden zurück nach Nahbollenbach – was will man mehr?“



Aufregender Tag in Köln

Angefangen hatte das Abenteuer mit einer Bewerbung von Tom für das Abiturienten-Spezial der Kultsendung. Da wurde der 18-Jährige aber abgelehnt, weil er erst im kommenden Jahr sein Abi macht. Den Verantwortlichen bei RTL war aber aufgefallen, dass er gemeinsam mit Papa und Opa gut ins Generationen-Spezial passen würde, und so fragte man, ob daran Interesse bestehe. Während der Opa noch ein wenig zögerte, waren Mama Melanie (die die ursprüngliche Idee hatte) und Papa Michael gleich Feuer und Flamme. Manfred Greber gab dann nach mit dem festen Glauben: „Auf den Stuhl schaffen wir es ja sowieso nicht.“



Es sollte anders kommen: Schon ein paar Tage später mussten die drei ein einstündiges Live-Video-Casting über sich ergehen lassen. Keine Woche später war die Einladung ins Studio da, und dann ging es tatsächlich ins RTL-Studio nach Köln. Während Michael bei der Probe am Nachmittag die Auswahlrunde, die zu Beginn einer jeden Raterunde steht, völlig versemmelte, war er später bei der Aufzeichnung gleich der Erste, der den Sprung auf den Stuhl schaffte: „Das war toll für uns: So konnten wir den Rest der Aufzeichnung entspannt verfolgen, statt unter Hochspannung auf unseren Einsatz warten zu müssen.“

Bei der Aufzeichnung galt es zunächst, Schnäpsen die entsprechenden Früchte zuzuordnen. Das schaffte keiner schneller als der Idar-Obersteiner: „Ein Glück! Bei der Probe hatte ich noch nicht mal die Frage verstanden.“ Dann wurde es ernst: Tom musste auf den heißen Stuhl. Erst am Nachmittag bei der Probe hatten die drei gemerkt, dass sie nicht wie erhofft gemeinsam antworten durften, sondern quasi wie bei einer Staffel nacheinander ran mussten. Kurz entschlossen hatte man die Reihenfolge dann festgelegt: „Im Nachhinein haben wir alles richtig gemacht“, sagt Michael Greber. Zwölftklässler Tom schaffte es zunächst souverän bis zur 500er-Schwelle, obwohl er beim aktuellen Animationsfilm „Peter Hase“ etwas ins Schleudern geriet „und den ersten Joker verballerte“.



Auch sein Papa brauchte zweimal Unterstützung – obwohl er die Antwort eigentlich wusste: „Wir wollten halt nicht zocken.“ Dass die englische Sängerin Anne-Marie bei ihrem aktuellen Hit „Friends“ von DJ Marshmellow unterstützt wird, wusste Familien-Joker Tom. Und auch bei der Frage, welche Wintersportlerin bei der Olympiade in Südkorea Gold in zwei unterschiedlichen Disziplinen gewann (die Tschechin Ester Ledecka), wusste Michael eigentlich die Antwort, sicherte sie aber mit dem Publikumsjoker ab.



Peinliche Penisfrage

Ganz am Anfang hatte der Berufssoldat eine „peinliche Penisfrage“ – wie mehrere Boulevardblätter am Dienstag titelten – souverän umschifft: Er sollte beantworten, was im Laufe des Lebens immer größer wird – „vermutlich weil die dazugehörige Funktion immer mehr nachlässt”. Zur Auswahl standen Kniescheibe, Ohr, Schneidezahn und Penis. Michael Greber überlegte laut, dass er „da unten“ bislang noch keine Veränderung festgestellt habe. Darauf Günther Jauch: „Da müssen Sie mal Ihren Vater fragen.” Der Kandidat aus Nahbollenbach ließ sich aber nicht aus der Ruhe bringen und setzte ohne Joker völlig richtig aufs Ohr. Was auch Jauch bestätigte – das könne man bei Manfred Greber gut erkennen, seine Ohren seien ja doppelt so groß wie die des Jüngsten.



Und was machen die Grebers nun mit dem Gewinn? „Damit wird unser alter Golf noch mal auf Vordermann gebracht“, sagte Opa Manfred in der Sendung auf die Frage Günther Jauchs. Auf dem haben nämlich bislang alle Enkel ihre ersten Schritte beim begleiteten Fahren gemacht. Bis Anna (14) so weit ist, bleibt jetzt genug Zeit, um das 20 Jahre alte Gefährt wieder TüV-tauglich zu bekommen.