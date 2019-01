Wer hat Sina Leonie gesehen? 15-Jährige aus Sötern wird vermisst

St. Wendel/Nohfelden

Seit Mittwoch, 2. Januar, wird die 15-jährige Sina Leonie Weiland vermisst. Das Mädchen war bis zu diesem Tag in einer Wohngruppe im Nohfeldener Ortsteil Sötern (Saarland) untergebracht. Sie wurde letztmalig am Tag ihres Verschwindens gegen 8 Uhr am Bahnhof Türkismühle gesehen.