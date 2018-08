"Wenn ich helfen kann, dann helfe ich": Elfjähriger Ahmad rettet kleines Mädchen aus Weiher

Das ist schon eine ganz besondere Geschichte, die Ahmad da erzählt. Wobei der Elfjährige gar nicht versteht, was daran so besonders ist. Unsere Zeitung traf sich mit dem Jungen, der seine Heimat Afghanistan vor vier Jahren unter dramatischen Umständen verlassen musste, seine Eltern auf der Flucht verlor, als Achtjähriger ein Jahr allein in der Fremde überleben musste – und nun gerade ein kleines Mädchen vor dem Ertrinken gerettet hat.

Ahmad sprang spontan ins Wasser und fischte ein kleines Mädchen aus dem Idarer Weiher. Foto: Vera Müller

In der Aula des Heinzenwies-Gymnasiums berichtet der Fünftklässler Ahmad im Beisein seines Lehrers Florian Meigen, was sich am Sonntag, 13. Mai, gegen 15 Uhr abgespielt hat:

Ahmad picknickt gemeinsam mit seinen Eltern und seinen drei älteren Geschwistern am Weiher in Idar. Das Wetter an diesem Muttertag ist herrlich, fast schon zu heiß. Viele machen es sich am Weiher gemütlich, auch eine Menge Kinder sind dabei.

Ahmad und seine Schwester tauchen die Füße ins Wasser und beobachten dabei ein kleines Mädchen, höchstens zwei Jahre alt, das sich völlig unbeaufsichtigt nah am Wasser bewegt. Und plötzlich ist das Kind nicht mehr zu sehen.

Ahmad und seine Schwester erschrecken, der Junge zögert keine Sekunde, springt komplett angezogen ins Wasser, tastet nach dem Kind, findet nichts. Er taucht, sieht aber in dem trüben Wasser fast nichts. Doch dann bekommt er die Kleine am Shirt zu fassen, zieht sie hoch: eine Sache von Sekunden. Das Mädchen hustet, hat viel Wasser geschluckt, ist aber sonst wohlauf. Ahmad schreit um Hilfe: Eine Frau kommt hinzu, schnappt das Kind und bringt es zu den Eltern.

Aufgrund ihres überproportional großen Kopfes verlieren Kinder leicht den Halt. Fallen sie mit dem Kopf ins Wasser, löst dies eine Art Schockreaktion aus, die Stimmritze im Rachenraum schließt sich und macht die Atmung unmöglich. Dieser schockartige Reflex, der die Atmung blockiert, wird auch „trockenes Ertrinken“ genannt. Oft erstickt das Kind dabei, ohne dass ein Tropfen Wasser in die Lungen gelangt.

Die hatten von dem Unglück nichts bekommen: Ahmad bekommt ein lapidares „Danke“. Bei der Familie aus Afghanistan löste das Verhalten Kopfschütteln aus: Viele hätten den Vorfall mitbekommen, außer Ahmad habe aber niemand reagiert. Und dabei sollte jeder wissen: Ein Kind unter drei Jahren kann schon ab einer Wassertiefe von etwa 5 Zentimetern ertrinken.

Ahmad zog sich bei seiner spontanen Rettungsaktion übrigens eine gehörige Erkältung zu und musste anschließend zwei Tage daheimbleiben.

Ahmad sei ein bescheidener, unkomplizierter, netter Schüler, berichtet Lehrer Meigen. Auch wenn es so gut wie keine Zeugen gibt: Er hat nicht den geringsten Zweifel daran, dass sich die Geschichte genau so abgespielt hat. Ahmad schwimmt gern und liebt Fußball. Den Borussia Dortmund und Real Madrid, diese beiden Vereine mag er am liebsten. Und Fußball-Weltmeister 2018 wird Brasilien, orakelt er. Seine Lieblingsfächer sind Sport und Englisch. Klar, er will ja auch mal Fußballprofi werden. Talent hat er. Mittlerweile spielt der Junge beim SC Idar in der Jugend.

Ahmads traumatische Flucht, auf der er plötzlich allein dastand

In Deutschland fühlt er sich wohl, hat viele Freunde: „Hier ist es sicher. Ich muss hier keine Angst haben“, sagt er. Das kennt der Junge auch ganz anders: In Afghanistan hat er miterlebt, wie sein Opa ermordet wurde. Die Familie floh, wurde aber während der Tour getrennt. Ahmad, damals acht Jahre alt, konnte seine Eltern plötzlich nicht mehr finden: „Ich hatte große Angst, habe viel geweint.“ Tagelang hatte er nichts zu essen, wusste nicht, was der nächste Tag bringt: Überall lauerten Gefahren, erinnert er sich. Ein junger Mann kümmerte sich spontan um den hilflosen Ahmad, der völlig verzweifelt war. Seine Tour, ein gruseliges Abenteuer, wie er heute sagt, führte ihn über die Türkei, nach Griechenland, dann nach Frankreich und schließlich ins Kinderheim Niederwörresbach.

Dort lebte Ahmad ein Jahr lang als unbegleiteter minderjähriger Flüchtling. Über Recherchen im Internet und letztlich Facebook wurde Ahmads älterer Bruder und damit auch die Eltern gefunden, die dann nach Idar-Oberstein kamen und hier geblieben sind.

Seine Geschichte, die jedes Buch toppt, habe er auch mal bei einer Lesenacht in der Grundschule Idarbachtal erzählt: „Das hat zwei Stunden gedauert, und alle waren ganz schön aufgeregt“, erzählt er mit einem Lächeln. Dass die Eltern des Mädchens, dass er womöglich vor dem Ertrinken gerettet hat, nur „Danke“ sagten, stört ihn nicht. Für seine Aktion möchte er nichts haben. Vera Müller

Wer Ahmad dennoch eine Freude machen möchte, kann sich an die NZ wenden: Telefon 06781/605 52 oder per E-Mail an vera.mueller@rhein-zeitung.net