Wenig Spielraum für Gestaltung im Ruhepark

Im Bauausschuss hatte das Thema noch keine Wellen geschlagen, in der jüngsten Stadtratssitzung schon. Besonders Die Linke hatte Redebedarf.

Foto: frei

Der rheinland-pfälzische Gemeinde- und Städtebund hat seine Musterfriedhofssatzung überarbeitet und den veränderten Bedürfnissen wie auch der Rechtssprechung angepasst. Auf dieser Grundlage wurde auch die städtische Friedhofssatzung überarbeitet. Insbesondere wurden die Regelungen für die Ruheparkbereiche eingefügt und die Ruhezeit für Urnen auf 20 Jahre verkürzt. Dies war so auch in der Vergangenheit vom Rechnungshof gefordert worden.

Ein Passus rief Kritik bei Sonja Gottlieb und Bernhard Bohnsack von Die Linke hervor. Dabei bezogen sie sich auf bestimmte Merkmale, die Urnengrabstätten in Ruheparks haben müssen, wie zum Beispiel den genormten sechseckigen Grabmalgrundriss im Farbton Braun oder Rotbraun. Da könne man mehr Individualität und Gestaltungsspielraum zulassen, betonte Gottlieb. Eine Argumentation, der Oberbürgermeister Frank Frühauf nicht folgt. „Wir brauchen dort Einheitlichkeit. In den USA gibt es auch nur weiße Kreuze in bestimmten Bereichen, nicht rote oder grüne.“ Diese Norm erleichtere den Arbeitsaufwand zum Beispiel beim Mähen erheblich und liefere eine Witterungsbeständigkeit der zu verwendenden Platten. Wildwuchs sei unbedingt zu vermeiden. Dieser Auffassung schloss sich der Rat an. Die der Neufassung der Friedhofssatzung wurde bei zwei Gegenstimmen und einer Enthaltung beschlossen.

Ein weiterer Beschluss des Stadtrates war: Die Aufträge zur Neugestaltung des Christuskirchplatzes können vergeben werden. Möglichst zügig nach dem Edelsteinschleifer- und Goldschmiedemarkt soll die Maßnahme, die durch das Programm „Aktive Stadt“ mit 90 Prozent bezuschusst wird, beginnen. Eine attraktive Wasserspieltechnik sowie Kinderspielbereiche sollen auf dem Platz eingerichtet werden. Samt Gutachten, Planung und Rückbau des alten Brunnens werden rund 427.000 Euro veranschlagt.

Mehrkosten verursacht eine Ausweitung der Wasserspieltechnik, die in den ersten Planungen als zu wenig attraktiv empfunden und optimiert wurde. „Die Kinder werden Spaß haben“, ist Frühauf überzeugt.

Von unserer Redakteurin Vera Müller