„Riders on the Storm“ statt „Süßer die Glocken nie klingen“: Der Weihnachtsmarkt in Idar am Wochenende war – ebenso wie etliche Parallelveranstaltungen im nahen und weiten Umkreis – arg gebeutelt von den Wetterkapriolen, noch stärker als eine Woche zuvor die Obersteiner und all die anderen Märkte, die bereits stark vom Regen beeinträchtigt waren. Jetzt kam der Wind hinzu. Teils heftiger Niederschlag und auch Sturmböen machten den Marktbeschickern zu schaffen und sorgten auch dafür, dass deutlich weniger Besucher in die Idarer Fußgängerzone kamen als in den Vorjahren.

Der Adventsmarkt in Kirchenbollenbach war aufgrund der Sturmwarnung vorsorglich abgesagt worden. In Algenrodt reagierte man flexibel, und verlegte den Weihnachtsmarkt kurzerhand ins Trockene – in die VfL-Turnhalle. Das war in Idar ...

Lesezeit für diesen Artikel (295 Wörter): 1 Minute, 16 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.