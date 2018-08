Wegen Wettervorhersage: Waldjugendspiele abgesagt

So wie die Kinder der Klasse 3 der Grundschule Alpenrod genossen rund 300 Schüler aus den Kreisen Altenkirchen und Westerwald die Waldjugendspiele in Müschenbach. An den Spielstationen waren neben Wissen rund um den Forst und seine Bewohner auch Tempo und Kraft gefragt.

Foto: Hoffmann-Heidrich