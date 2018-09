Wegen Vergewaltigung Angeklagter behauptet: Ich wurde von Frauenpaar missbraucht

Überraschende Wendung in einem spektakulären Fall, der aktuell am Schöffengericht verhandelt wird: so überraschend, dass Richter Joachim Pfeifer den angeblichen Tatzeitraum eine „Nacht der Wunder“ nannte. Wegen sexueller Nötigung und Vergewaltigung muss sich ein Mann kasachischer Abstammung vor dem Schöffengericht verantworten.

Er soll sein stark alkoholisiertes Opfer zunächst in deren Gartenlaube in Idar getragen haben, um dort sexuelle Handlungen an der jungen Frau, die sich verbal und körperlich gewehrt habe, vorzunehmen. Danach soll er sie vaginal und anal vergewaltigt haben.

Die Beweislast wiegt schwer. Eigentlich – das wurde zu Prozessbeginn deutlich – hatte Pfeifer mit einem recht flotten Prozessende und zumindest mit einem Teilgeständnis des Angeklagten gerechnet. Und dann kam alles ganz anders, wobei Pfeifer mehrfach daraufhin wies, dass es die Ausgangslage des Angeklagten nicht besser mache, wenn das Opfer aussagen müsse und man sich angesichts der Anklage schon jetzt nicht mehr im Bereich einer Bewährungsstrafe bewege. Deutliche Warnungen, die am Angeklagten abprallten und die ihm auch sein Verteidiger Oliver Conradt wohl nicht vermitteln konnte.

Geplante Aktion?

Der Angeklagte präsentierte mithilfe einer Russisch-Übersetzerin eine ganz andere Version der Geschichte, die sich am 16. Juli 2017 zugetragen hat. Er sei das eigentliche Opfer. Die beiden Frauen – ein lesbisches Paar – seien ihm gegenüber sexuell übergriffig geworden. Nicht gemeinsam, sondern unabhängig voneinander: Die eine Frau nachts um 3 Uhr, ihre Partnerin am nächsten Morgen. Er unterstellt: „Das war alles geplant von den beiden.“ Vor welchem Hintergrund? Darauf hat er keine Antwort. Der seit 2004 in Deutschland lebende und bei einer Leihfirma arbeitende Mann berichtet: Gemeinsam mit seiner Frau (seit 1989 sind die beiden verheiratet) habe er freie Zeit in seiner Gartenlaube in einem Schrebergarten verbracht.

Spontan habe man Bekanntschaft mit zwei Frauen in der Nachbarschaft – mit einem Paar, wie sich später herausstellte – geschlossen. Man habe sich nur vom Sehen gekannt. Er habe einer der beiden Frauen beim Holzhacken geholfen. Das Paar habe sich später am Abend selbst in seine Laube eingeladen: Die Frauen hätten reichlich Wodka getrunken – auch von ihm kredenzten, selbst gebrannten und hochprozentigen.

Er habe nichts getrunken, um seine MPU (medizinisch-psychologische Untersuchung zum Wiedererlangen der Fahrerlaubnis) nicht zu gefährden. Phasenweise habe er sich ausgeklinkt, das Frauenpaar und seine Ehefrau hätten sich unterhalten: unter anderem über Vergewaltigung. Eine der lesbischen Frauen sei plötzlich „hysterisch“ geworden, es habe auch Handgreiflichkeiten zwischen den beiden Frauen gegeben.

Er habe beruhigend einwirken wollen. Sie sei schließlich auf seiner Couch eingeschlafen, die andere habe er in ihre eigene Gartenlaube zurückkehren wollen. Er habe sie getragen, weil sie stark alkoholisiert gewesen sei und sich nicht mehr auf den Beinen habe halten können. Sie habe ihn plötzlich geküsst. Er habe sie auf ihr Bett gelegt, sie habe sich ausgezogen.

„Dann hat sie mich von hinten am Gürtel festgehalten, mich rückwärts aufs Bett gezogen, mir die Hose und auch die Unterhose runtergezogen.“ Nach eigenen Angaben leidet der Mann an Erektionsstörungen und habe sich gewundert, dass „da unten überhaupt was passiert, als sie mich mit den Händen angefasst hat“. Er habe auf ihren Bauch ejakuliert und sei gegangen. „Es ging alles so schnell“, sagt er auf die Frage, warum er sich nicht gewehrt habe und einfach verschwunden sei. Pfeifers Kommentar: „Das klingt alles nach einer Geschichte aus einem schlechten Herrenmagazin.“

DNA-Nachweis eindeutig

Seiner Frau habe er nichts von dem Vorfall erzählt. Am nächsten Morgen folgte in seiner Gartenlaube nach einigem Hin und Her eine Begegnung mit der anderen Frau, die sich nackt zu ihm ins Bett gelegt hatte. Diese habe sich vorher eingenässt, seine Ehefrau habe frische Wäsche gebracht – und sei letztlich eingeschritten.

Ein DNA-Sachverständiger des Landeskriminalamts Mainz erläuterte ausführlich, dass die Spurenlage in vielen Bereichen eindeutig auf den Angeklagten hinweist. „Wie das Ejakulat in den Vaginal- und Analbereich kommt, kann ich mir nicht erklären“, entgegnete der Mann. Er räumte auf Nachfrage von Christine Mossem, Bad Kreuznacher Staatsanwältin, ein, dem Opfer Geld angeboten zu haben, falls es die Anzeige zurückzieht. Sie kommentierte: „Das zeugt üblicherweise von einem schlechten Gewissen.“ In der Befragung vonseiten der Nebenklage verstrickte sich der Angeklagte mehrfach in Widersprüche.

Das Opfer – das mittlerweile in Paris lebt – konnte nicht mehr gehört werden, auch die Partnerin der Frau trat nicht in den Zeugenstand: Die Zeit reichte nicht. Der Prozess muss fortgesetzt werden. Ein Termin folgt wohl erst im Herbst. Gehört werden unter anderem Polizeibeamte, die die junge Frau vernommen haben, sowie die Ärztin, die die Untersuchungen nach dem Vorfall vorgenommen hat, und ein Mediziner, der die Aussagetüchtigkeit der geschädigten Frau angesichts des Alkoholpegels beurteilen soll.

Von unserer Redakteurin Vera Müller

Ich will Ihnen nicht zu nahetreten: Aber Sie sind nicht gerade George Clooney. Und Sie wollen mir glaubhaft machen, dass ein lesbisches Liebespärchen Sie quasi sexuell genötigt hat? Christine Mossem, Bad Kreuznacher Staatsanwältin, hegte schnell Zweifel an der