Wegen Baustelle: Birkenfelder Prämienmarkt wird ab 2019 etwas schrumpfen

Jetzt geht es Schlag auf Schlag: In den nächsten Wochen und Monaten ist das Veranstaltungsprogramm in Birkenfeld und in der näheren Umgebung vollgepackt. Das wurde auch bei der jüngsten Sitzung des städtischen Kultur- und Partnerausschusses deutlich, der sich unter anderem mit dem Ausblick auf die 2018 noch anstehenden Termine und mit der Zukunft des Prämienmarkts beschäftigte.

Wer wissen will, was in der Kreisstadt los und an Ausgehtipps interessiert ist, kann bereits seit September 2017 auf einen nützlichen Helfer zurückgreifen. Damals wurde erstmals ein Monatsflyer veröffentlicht, der einen schnellen und ausführlichen Überblick über Veranstaltungen bietet.

Monatsflyer geben guten Überblick

Susanne Munz, in der Verbandsgemeindeverwaltung Birkenfeld für Kultur- und Pressearbeit zuständig, stellt die Handzettel zusammen und hatte im Ausschuss auch das neueste Exemplar für den Mai dabei. Dieser aktuelle Flyer liegt nun – wie es auch bei seinen Vorgängern der Fall war – in diversen Geschäften, Behörden wie dem Rathaus in der Schneewiesenstraße oder dem Stadthaus in der Hauptstraße, in sozialen Einrichtungen und in Schulen zur kostenlosen Mitnahme aus.

Allein das Programm bis zum Monatsende kann sich mehr als sehen lassen, wie ein Auszug aus dem Veranstaltungskalender zeigt. Am Donnerstag, 17. Mai, wird auf dem Gelände der Elisabeth-Stiftung der zweite Gesundheitstag stattfinden, die Flugtage des Modellsportklubs Condor stehen am 19. und 20. Mai auf dem Vereinsgelände bei Rimsberg an. Ebenfalls ganz in der Nähe der Kreisstadt geht zudem als besonderer Höhepunkt vom 18. bis zum 21. Mai die Premiere des Trauntalfests mit Aktionen in zehn Gemeinden über die Bühne.

Landespolizeiorchester kommt

Zurück nach Birkenfeld: Dort spielt am Freitag, 25. Mai, das Landespolizeiorchester in der Stadthalle für ein Benefizkonzert auf, einen Tag später steigt auf dem Umwelt-Campus das Green-Hill-Festival, und am Sonntag, 27. Mai) startet auf dem Wanderparkplatz bei Börfink auf der Traumschleife Ochsentour eine Expedition per pedes, auf der über die Vielfalt der Moore informiert wird.

Die Auswahl zeigt: Es gibt eine bunte Mischung aus unterschiedlichsten Angeboten. Und im nächsten Monat geht's auf die gleiche Weise weiter. Am Samstag, 2. Juni, findet im Georg-Wilhelm-Haus das Frühjahrskonzert der Sängervereinigung Birkenfeld mit Gastchören statt. Am Sonntag, 10. Juni, wird im Schloss die Reihe „Weltklassik am Klavier“ mit dem Gastspiel des Aachener Klavierduos, das aus dem Pianistenpaar Alina und Dmitri Wesselowski besteht, unter dem Motto „Die Zauberflöte zu vier Händen“ fortgesetzt. Am 21. Juni ist Birkenfeld erneut Etappenort der Fair-Play-Tour, einer Benefizsportveranstaltung, bei der Schüler zugunsten sozialer Projekte in Afrika in die Pedale treten.

Am Freitag, 22. Juni, will die Fördergemeinschaft (FöG) ein Abendshopping, unter anderem mit Auftritten von Straßenkünstlern im Begleitprogramm, organisieren. Mit der Erstauflage dieser Sommerveranstaltung will die FöG die bisherige große Lücke ihrer Aktionen zwischen der Einkaufsnacht im März und dem Stadtfest mit verkaufsoffenem Sonntag im Oktober schließen.

Fürs Museumsfest am Sonntag, 24. Juni, kündigte der Leiter des Birkenfelder Museumsteams, Hisso von Selle, im Ausschuss eine Besonderheit an: Eine Kopie der Bronzefigur, die bei Hottenbach gefunden wurde, werde vom Rheinischen Landesmuseum Trier zur Verfügung gestellt.

Von diesem letzten Juniwochenende bis zum Prämienmarkt, der vom 31. August bis zum 4. September über die Bühne geht, ist der Weg zwar noch weit, aber dazwischen liegen unter anderem sechs Wochen Sommerferien. Deshalb wird schon jetzt fleißig am Programm für das größte und traditionsreichste Volksfest in der Stadt gefeilt.

Bayerischer Abend geplant

Das musikalische Angebot werde breit gestreut sein, informierte der Beigeordnete Axel Schäfer die Mitglieder des Ausschusses. Unter anderem wird es am Marktsamstag einen bayerischen Abend geben. Auch der Blick weiter in die Zukunft war in diesem Zusammenhang ein Thema im Ausschuss. Denn der Veranstaltungsort des Prämienmarkts, der Talweiherplatz, wird ab nächstem Jahr umgestaltet. Die Arbeiten sollen jedoch in mehreren Bauabschnitte gegliedert werden, wie im März bei der Prämierung des Architektenwettbewerbs und der Präsentation des Vorhabens erklärt worden sei. Das wiederum bedeute, so Schäfer, dass auch 2019 und 2020 der Prämienmark an gewohnter Stelle stattfinden kann. „Wir haben dann immer noch zwei Hektar für den Markt zur Verfügung. Er wird dann eben zwei Jahre lang nur ein bisschen kleiner sein als sonst“, fügte Stadtbürgermeister Miroslaw Kowalski hinzu.

Von unserem Mitarbeiter

Karl-Heinz Dahmer