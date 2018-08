Wassergall: Von Hintertiefenbach kommt klares Nein

Unter welchen Bedingungen und Auflagen ist die Gemeinde Hintertiefenbach bereit, während einer möglichen Bauphase zur Einrichtung einer Alternative seitens der Stadt die Wassergall vorübergehend zu öffnen? Auf diese drängende Frage, die im Zusammenhang mit einem CDU-Antrag steht, der im Bauausschuss mit großer Mehrheit gebilligt wurde und nun im Stadtrat Thema war, gab es eine Antwort. Oberbürgermeister Frank Frühauf stellte klar, er habe bereits schriftlich nachgefragt, obwohl es ja noch gar keine Stadtratsentscheidung gegeben habe. Die Ortsgemeinde Hintertiefenbach habe bereits geantwortet. Von dort komme ein klares Nein – beziehungsweise: Offenbar unter gar keinen Umständen werde die Wassergall für die Zeit der Bauphase geöffnet.

Diese Verbotsschilder bleiben stehen: Die Gemeinde Hintertiefenbach hat Oberbürgermeister Frank Frühauf noch einmal deutlich zu verstehen gegeben, dass für sie eine Öffnung der Wassergall unter keinen Umständen infrage kommt. Foto: Reiner Drumm

Von Uwe Weber, Herrsteiner VG-Chef, habe er noch keine Antwort erhalten: Die sei letztlich aber auch nicht relevant, betonte Frühauf. Maßgeblich sei das Votum des Hintertiefenbacher Rates. Ein erster, eher ernüchternder Dämpfer in der „Minimachbarkeitsstudie“, die sich CDU-Fraktionschef Armin Korpus wünscht, um endlich die entscheidenden „Parameter als Grundlage für eine weitere sachliche Diskussion“ erhalten zu können. Beratungen seien erst dann zielführend, wenn nicht mehr spekuliert werden müsse, betonte er.

Der Antrag der CDU, die Planungen zu einer Neuanbindung des Stadtteils Regulshausen an die Kreisstraße 34 bei Göttschied voranzutreiben, wurde im Stadtrat mit acht Enthaltungen angenommen. Das Stimmungsbild war gemischt. Die Fraktionen bekannten, dass es auch intern unterschiedliche Auffassungen gegeben habe. Korpus erläuterte erneut in aller Kürze, dass im aktuellen Flächennutzungsplan bereits eine Streckenführung über den Huben als Planabsicht für den Fall festgehalten ist, dass der Verkehr im Bereich Wassergall zu stark werden könnte.

Der gefasste Beschluss sieht eine Planung der Straße vor, die neben dem Grundstück der Familie Otto verläuft. Kosten müssten ermittelt werden. Es gehe auch um die nötigen Ausbaustandards, mögliche Zuschüsse vonseiten des Landes oder des Bundes sowie die Überprüfung weiterer Alternativen. „Wir brauchen Klarheit“, sprach Korpus letztlich für viele Ratsmitglieder, wie die anschließende Diskussion zeigte. Thomas Engel (Freie Liste) warnte, die weitere Entwicklung Regulshausens werde gebremst, wenn es keine Lösung gebe. Und deren Suche werde die Freie Liste konstruktiv begleiten. Harald Iring (LUB) vertrat ebenfalls die Ansicht, dass Grundlagen geschaffen werden müssten, damit weiterdiskutiert werden könne.

SPD-Fraktionsvorsitzender Josef Mähringer würdigte den CDU-Antrag als „glaubhaft“: Auch innerhalb der SPD würden unterschiedliche Meinungen in der Wassergall-Frage diskutiert. Unterstützung für den CDU-Antrag gebe es vonseiten der FDP-Fraktion, wie Peter Quint betonte. OB Frühauf, der bereits vor Monaten eine nach ihm benannte, kürzere Wegvariante ins Spiel gebracht hatte, kündigte an, „Zahlen, Daten, Fakten“ zu erfragen und den Rat über Ergebnisse zu informieren. Sobald es weitere Erkenntnisse gibt, soll eine Bürgerinformationsveranstaltung terminiert werden, in deren Rahmen die Pläne erörtert werden.

Von unserer Redakteurin Vera Müller