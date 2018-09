Wassergall: Alternative wird geprüft

Ein Antrag der CDU, die Planungen zu einer Neuanbindung des Stadtteils Regulshausen an die Kreisstraße 34 bei Göttschied voranzutreiben, wurde mit großer Mehrheit bei drei Enthaltungen aus den Reihen der SPD im Bau- und Umweltausschuss gebilligt. CDU-Sprecher Armin Korpus erläuterte, dass sich auch nach dem jüngsten Urteil des Verwaltungsgerichtes Koblenz, dem zufolge der auf dem Gebiet der Gemeinde Hintertiefenbach liegende Teil der Wassergall keine öffentlich gewidmete Straße ist, keine wesentliche Änderung der Situation ergeben habe.

Seit gut zwei Jahren ist die Wassergall offiziell für den Durchgangsverkehr gesperrt, im August vergangenen Jahres wurde zur Durchsetzung des Verbots eine Schranke errichtet. Mit einer Alternativstrecke soll der Konflikt wieder entschärft werden. Foto: Hosser

Gleichwohl will die BI Offene Wassergall mit ihrer Klage in die nächste Instanz, vor das Oberverwaltungsgericht Koblenz, gehen. Man werde, so der Beschluss der Bürgerinitiative auf ihrer jüngsten Mitgliederversammlung (wir berichteten), lediglich dann vom weiteren Klageweg absehen, wenn es eine verbindliche Zusage gebe, dass eine Alternativstrecke gebaut wird und bis zu deren Verwirklichung die Wassergall für den Verkehr wieder geöffnet wird.

Der CDU-Antrag verweist darauf, dass im aktuellen Flächennutzungsplan bereits eine Streckenführung über den Huben als Planabsicht für den Fall festgehalten ist, dass der Verkehr im Bereich Wassergall zu stark werden könnte. Der gefasste Beschluss sieht allerdings eine Planung der Straße vor, die neben dem Grundstück der Familie Otto verläuft. Die sogenannte Frühauf-Variante, die der OB während des monatelangen juristischen Tausziehens ins Spiel gebracht hatte, wäre wesentlich kürzer und damit auch billiger. Außerdem, erklärte Korpus, verlaufe die Streckenführung über den Huben durch geschützte Feuchtwiesen. Der Beschluss beauftragt die Verwaltung zu klären, unter welchen Bedingungen und Auflagen die Gemeinde Hintertiefenbach bereit wäre, während der Bauphase die Wassergall vorübergehend zu öffnen.

Weiterhin soll es eine Bürgerinformationsveranstaltung geben, auf der die angedachten Planungen und Szenarien vorgestellt werden, sobald Aussagen über die Machbarkeit vorliegen. Ebenso sollen Möglichkeiten zur Kostenbeteiligung Dritter aufgezeigt werden, etwa durch die Umwandlung der Verbindung in eine Kreisstraße. Der Antrag sei ein Schritt in die richtige Richtung, lobte Ausschussmitglied Kerstin Rogoll von den Grünen. Oberbürgermeister Frank Frühauf versicherte, man werde unverzüglich das Gespräch mit der Ortsgemeinde Hintertiefenbach suchen, auf deren Gebiet auch die alternative Trasse verlaufen würde. Für eine Planung seien viele Details zu klären, aber insgesamt halte er die von ihm vorgeschlagene kürzere Variante für einen realistischen und gangbaren Weg. Allerdings, so gab der OB zu bedenken, könne man erst richtig in die Planung einsteigen, wenn der Rechtsweg beendet sei, da es ja dadurch immer noch die Möglichkeit gebe, dass die BI recht bekommt.

Eine zweite Zufahrt nach Hintertiefenbach sei dringend erforderlich, betonte auch CDU-Ausschussmitglied Karl-Heinz Totz. Und: Man brauche einen Plan B für den Fall, dass sich die juristische Klärung noch länger hinziehe.

Von unserem Reporter Jörg Staiber