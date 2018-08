Was wird aus der Naheland-Touristik?

Rechtzeitig vor der gemeinsamen öffentlichen Sitzung der beiden Kreistage Birkenfeld und Bad Kreuznach zum Thema „Zukunft des Tourismus im Naheland“ am kommenden Montag im Kirner Gesellschaftshaus (Beginn 17 Uhr) hat das Statistische Landesamt die Jahreszahlen für Rheinland-Pfalz veröffentlicht. Es bleibt bei dem Trend, der schon im November die verantwortlichen Politiker aufgeschreckt hatte: Die Reisedestination „Naheland“ ist Schlusslicht im Land. Und: Die Kreise Bad Kreuznach und Birkenfeld gehören zu den wenigen Gebietskörperschaften im ganzen Land, die 2017 Besucher- und Übernachtungsrückgänge zu verzeichnen hatten.

Das Bad Sobernheimer Freilichtmuseum ist mit rund 60.000 Gästen im Jahr eines der touristischen Zugpferde der Naheregion.

Foto: Stefan Munzlinger

Im Landkreis Birkenfeld ist die Zahl der Übernachtungen um satte 5,8 Prozent auf 395.667 und die Gästezahl um 2,8 Prozent auf 120.019 gesunken. Im Landkreis Bad Kreuznach sieht es bei den Übernachtungen ähnlich düster aus (minus 3,5 Prozent und 652.841), bei den Gästezahlen ist der Rückgang dagegen marginal: minus 0,4 Prozent auf nunmehr 279.003. Betrachtet wurden hier nur die Übernachtungsbetriebe, nicht die Campingplätze. Nimmt man diese hinzu, wurden im Naheland 2017 1,0 Prozent weniger Gäste (444.312) begrüßt als im Vorjahr, die Zahl der Übernachtungen (1.576.875) liegt um 2,7 Prozent unter dem Niveau von 2016. Dagegen gab es zum Beispiel in der Pfalz Zuwächse von 4,2 (Gäste) bzw. 3,1 Prozent (Übernachtungen), in Rheinhessen sind es plus 0,8 bzw. 2,4 Prozent, in der Eifel plus 3,8 bzw. 2,8 Prozent. Kaum voran ging es touristisch auch im Hunsrück (Gleichstand bei den Gästezahlen und minus 1,2 Prozent bei den Übernachtungen) und an der Mosel (plus 0,4 bzw. minus 1,4 Prozent). Das landesweite Mittel beträgt plus 2,0 Prozent bei den Gästezahlen und plus 1,1 Prozent bei den Übernachtungen. Insgesamt haben in Rheinland-Pfalz 9.796.240 Gäste 25.292.587 Übernachtungen gebucht und bezahlt.

Nationalpark: kaum Auswirkungen

Für den Rückgang im Landkreis Bad Kreuznach macht die Naheland-Touristik (NLT) in erster Linie Probleme im Kreuznacher Stadtteil Bad Münster, wo mehrere Häuser schlossen, und die sinkende Zahl von Kuraufenthalten verantwortlich. Im Landkreis Birkenfeld schlägt immer noch die Buchungsmisere im Ferienpark Hambachtal zu Buche – dort gibt es aber ja nun Hoffnung, nachdem ein neuer Betreiber Investitionen und einen Neustart angekündigt hat. Die monatelange Aussetzung von Buchungen im Ferienpark führte statistisch zu einem massiven Einbruch beim Jahresergebnis der VG Birkenfeld: Dort musste man 8,6 Prozent weniger Gäste und sogar 11,8 Prozent weniger Übernachtungen verkraften (jetzt 185.431 – das ist immer noch fast die Hälfte des Kreisaufkommens)

Der Nationalpark scheint bislang nur geringe Auswirkungen auf die Übernachtungsstatistik zu haben. Immerhin ist in der VG Herrstein eine positive Entwicklung der Gäste- und Übernachtungszahlen ablesbar: 1,9 Prozent mehr Gäste, 6,1 Prozent mehr Übernachtungen. Auch in Idar-Oberstein gab es mehr Gäste (plus 2,3 Prozent), aber weniger Übernachtungen (minus 3,6 Prozent) – was wiederum zum deutschlandweiten Trend hin zum Kurzurlaub passt.

Die Tourismusregion Naheland hatte bereits 2016 einen Rückgang von 1,2 Prozent bei den Gästen und 1,0 Prozent bei den Übernachtungen hinnehmen müssen. NLT-Geschäftsführerin Ute Meinhard rechnet in diesem Jahr aber wieder mit besseren Zahlen. Dazu sollen der Hildegard-Pilgerwanderweg und ein neues Vier-Sterne-Hotel in Bad Kreuznach beitragen, das im Frühjahr eröffnet.

Historische Sitzung



Genügend Zündstoff also für die gemeinsame Sitzung der beiden Kreistage am Montag. Lösungen oder entscheidende Schritte sollte man sich von der „historischen Sitzung“ (Landrat Schneider – weil erste gemeinsame der beiden Kreistage) allerdings nicht erwarten. Einzig die SPD im Kreis Bad Kreuznach hat ein Thesenpapier erarbeitet, dass drei mögliche Szenarien für die Zukunft der Naheland-Touristik skizziert (siehe Artikel unten). Der Birkenfelder SPD-Fraktionssprecher Hans Jürgen Noss sagt dagegen: „Wir sollten erst mal abwarten, was die Diskussion am Montag ergibt.“ Schneider und seine KH-Amtskollegin Bettina Dickes haben den renommierten Fremdenverkehrsexperten Christoph Engl zu einem Impulsvortrag eingeladen.

Der langjährige frühere Direktor der Südtirol-Marketing hatte Politikern und Touristikern schon beim Nahe-Touristiktag im Oktober 2017 ins Gewissen geredet. Seine Kernkritik damals: „Das Naheland ist im Tourismus keine Marke.“ Urlauber orientierten sich nicht an Kommunalgrenzen, deshalb dürfe man sich die Tourismusvermarktung nicht durch Kirchturmdenken unnötig erschweren, lautete sein Credo. Und: Man muss einen Markenkern definieren und sich dabei auf möglichst wenige Kernthemen festlegen, die im Idealfall Alleinstellungsmerkmale aufweisen. Anders ausgedrückt: Wandern und Radfahren in schöner Landschaft reicht nicht – das haben alle, und damit werben Dutzende andere Mitbewerber auch.

In Workshops am Thema arbeiten

Ziel der gemeinsamen Sitzung soll es sein, ein Grundlagenpapier für die weitere Arbeit der Naheland-Touristik zu erarbeiten. „Das gelingt natürlich nicht an einem Nachmittag“, weiß Matthias Schneider. Daher möchte er in Abstimmung mit seiner Kollegin Bettina Dickes, dass sich Arbeitsgruppen bilden, die in Workshops am Thema weiterarbeiten. Beide Landräte wollen an der Zusammenarbeit der beiden Kreise in der Naheland-Touristik festhalten, Schneider möchte dabei gleichzeitig die Vermarktung der Nationalparkregion verbessern – das wiederum wird ohne die Verbandsgemeinde Birkenfeld, die ihre Mitgliedschaft bei der NLT schon vor Jahren gekündigt hat, schwierig.

Von unserem Redaktionsleiter Stefan Conradt