Warnstreik am Freitag auch in Idar-Oberstein

Nachdem auch die zweite Tarifverhandlungsrunde für die rund 2,3 Millionen Tarifbeschäftigten des öffentlichen Dienstes bei Bund und Kommunen ergebnislos geblieben ist, ruft die Gewerkschaft Verdi zu weiteren Warnstreiks auf. Davon betroffen sind am kommenden Freitag, 23. März, auch Einrichtungen in Idar-Oberstein: die Stadtverwaltung, die Stadtwerke, das Klinikum (nicht-medizinische Bereiche) sowie die Kindertagesstätten.



Foto: Bodo Schackow – dpa

Die Streikenden treffen sich morgens vor dem Rathaus, wo es gegen 8 Uhr eine Kundgebung geben wird.

Verdi-Geschäftsführerin Marion Paul (Koblenz) sagt: „Diese Blockadehaltung trägt in keiner Weise zur Lösung des Problems bei. Die Antwort wird jetzt aus den Betrieben kommen.“ Angesichts der zu erwartenden milliardenhohen Steuereinnahmen gelte es, die Beschäftigten an den öffentlichen Einnahmen zu beteiligen. „Sie dürfen nicht weiter hinter die anderen Berufsgruppen zurückfallen“, betont Paul. Verdi fordert sechs Prozent mehr Lohn und Gehalt, mindestens aber 200 Euro pro Monat. Gleichzeitig sollen die Ausbildungsvergütungen und Praktikantenentgelte um 100 Euro pro Monat angehoben werden. Die Vorschrift, Auszubildende nach erfolgreich abgeschlossener Ausbildung zu übernehmen, will Verdi wieder in Kraft setzen.