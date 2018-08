Wandercent entpuppt sich eher als Flop

„Spenden Sie, wenn es Ihnen gefallen hat“: Mit einer milden Gabe per SMS können Wanderer sich seit einigen Jahren für eine schöne Tour auf dem Saar-Hunsrück-Steig bedanken und sich an den Kostren für die Instandhaltung beteiligen. Die Zusatzeinnahmen für die Betreiberkommunen halten sich bislang aber in Grenzen, wie eine Abfrage der Nahe-Zeitung bestätigt.

Von unserem Redaktionsleiter Stefan Conradt

Eigentlich ja eine nette Idee: Nach einer schönen Wanderung einen kleinen Betrag zum Unterhalt der Wanderwege spenden – das ist die Philosophie des Projekts „Wandercent“. Vor zwei Jahren startete die Initiative für die 111 Premium-Traumschleifen am Rande des Saar-Hunsrück-Steigs: Wanderer können per SMS zwei oder fünf Euro spenden oder online so viel überweisen, wie sie möchten oder ihnen der Weg Wert ist. Schließlich kostet eine Gemeinde der Unterhalt eines Kilometers zertifizierter Wanderweg jährlich rund 400 Euro, hat der Vorsitzende der Initiative „Wandercent“, Wolfgang Jätzold, vorgerechnet. Der Trierer sagt auch: „Von den Tageswanderern haben Gemeinden finanziell in der Regel wenig bis nichts.“ Mindestens viermal im Jahr werden die Strecken von einem Wegewart abgegangen, zweimal jährlich wird ein Forstexperte beauftragt, um nach umgestürzten oder umsturzgefährdeten Bäumen zu schauen. Hinzu kommen immer wieder neue Wanderwegeschilder plus regelmäßig eine neue Zertifizierung, die ebenfalls Geld kostet.

Um die Finanzlage der Traumschleifengemeinden etwas zu unterstützen, wurde die Initiative „Wandercent“ ins Leben gerufen. Mit mäßigem Erfolg, wie die bisherige Bilanz offenbart. Pro Jahr sind im ganzen Traumschleifenland nur jeweils rund 2000 Euro eingegangen. „Das ist weniger, als wir anfangs gedacht haben“, bedauert Jätzold. Jetzt soll getestet werden, ob die Hinweisschilder zu klein sind oder an der falschen Stelle hängen. Weiteres Problem: Mancherorts gibt es unterwegs keine Mobilfunkverbindung. Und wenn die Wanderer erst mal zuhause sind, ist schnell vergessen, dass man ja eigentlich etwas spenden wollte. „Auch ist die Möglichkeit, über Paypal oder per Banküberweisung zu spenden, bislang etwas untergegangen“, sagt Cora Berger vom SHS-Projektbüro in Losheim. „Hier könnte am Flyer und bei den Informationen auf den Infotafeln nachgebessert werden.“

Sie sagt auch: „Die Bereitschaft der Wanderer ist schon da, das merken wir. Im vergangenen Jahr hatten wir zum Beispiel Wanderer aus den Niederlanden, die gerne spenden wollten, das ging wegen der ausländischen Nummer aber leider nicht. Sie haben uns dann 20 Euro per Paypal angewiesen, nachdem sie von dieser Möglichkeit erfuhren.“

In der VG Birkenfeld sind im Jahr 2016 gerade einmal 55 Euro für alle vier Traumschleifen (Nohener Nahe-Schleife, Börfinker Ochsentour, Trauntalhöhenweg und „Rund um den Zauberwald“ bei Hattgenstein) eingegangen. Touristinfo-Leiterin Sandra Wenz ist gegenüber größeren oder noch mehr Schildern skeptisch: „Es ist ja die Frage, wie viel Schilder wollen wir im Wald. Vielleicht wäre eine stärkere mediale Aufmerksamkeit für das Thema touristische Infrastruktur insgesamt interessant, vielleicht ließe sich über Soziale Medien eine größere Akzeptanz erreichen...“

In der VG Herrstein kamen 2016 für sechs Premiumsteige (Mittelalterpfad, Zwischen den Wäldern, Köhlerpfad, Kupfer-Jaspis-Weg, Nationalparktraumschleife Kirschweiler Festung, Stumm-Eisenhütten-Weg/mit der VG Rhaunen) weniger als 50 Euro zusammen. Kaum besser sieht es in Rhaunen (22,07 Euro/drei Wege: Stumm-Orgel-Weg, Hahnenbachtaltour und Via Molarum/mit der VG Kirchberg) und Baumholder (48 Euro/zwei Wege: Gräfin Loretta und Bärenbachpfad) aus. In Rhaunen will man in Kürze einen Versuch starten, größere Schilder an Stellen anzubringen, an denen sich der Gast eine Zeit lang aufhält. Die Rhaunener Tourismusreferentin Daniela Andres sagt: „Da die Wanderer meist die empfohlene Laufrichtung wählen, ist ein Rastplatz am Ende der Tour sinnvoll und hier eine Stelle, an der man die Schildchen im Blick hat, wenn man die Ruhebänke nutzt.“ Schließlich möchte der Gast erst, wenn er einen Großteil der Strecke hinter sich hat, entscheiden, ob er bereit ist, etwas für den Weg zu geben.

Auch in Idar-Oberstein ist die Ausbeute im Jahr 2016 mit 26,67 Cent für drei Traumschleifen (Kama, Felsenweg, Edelsteinschleiferweg) mehr als dürftig. TI-Leiter Dietmar Brunk macht auf ein weiteres Problem des „Wandercent“ aufmerksam: „Das Abrechnungsprozedere ist ziemlich kompliziert, da seitens der Initiatoren die Gemeinnützigkeit im Vordergrund steht. Im Umkehrschluss bedeutet dies, dass die Gelder nur für gemeinnützige Zwecke verwendet werden können, was die Tourismusförderung jedoch nicht ist.“

Wolfgang Jätzold ist dennoch überzeugt: Es liegt nicht am Projekt „Wandercent“, sondern daran, dass viele es immer noch nicht kennen. „Wir müssen bekannter werden.“ Derzeit sei die Beschilderung noch zu unauffällig. „Als beim Felsenweg in Losheim größere Schilder aufgehängt wurden, hat sich das Spendenaufkommen verfünffacht“, berichtet er. Wenn Wanderer das Projekt wahrnehmen, sei die Bereitschaft zu spenden höher als gedacht: Jeder Dritte gebe per SMS fünf Euro, per Überweisung lägen die Beträge sogar im Schnitt bei 12 bis 13 Euro.

Mehr Infos zum Thema im Internet: www.saar-hunsrueck-steig.de/traumschleifen/infos