Waldmühle versank in brauner Brühe: Flut reißt Erinnerungen an ein ganzes Leben mit

Gut drei Meter hoch stand das Hochwasser auf dem Grundstück von Kornelia und Rolf Doll. Seit 37 Jahren leben sie in der historischen Waldmühle an der Hauptstraße mitten im Ort. Dass der Fischbach über die Ufer tritt, haben sie bereits viermal erlebt, „aber so etwas wie jetzt, das gab es noch nicht“, sagt Kornelia Doll. 1995 habe das Wasser einen Pegel von gut zwei Meter erreicht, doch nun – am 27. Mai – haben die Fluten das gesamte Erdgeschoss ihres Wohnhauses in ein einziges Trümmerfeld verwandelt. Das Ausmaß wird von Tag zu Tag größer, immer wieder neue Rückschläge zerren am ohnehin schon strapazierten Nervenkostüm, langsam macht sich bei den Dolls Resignation breit.

Hochwasser hinterlässt Trümmerfeld in Fischbach 1 von 6 Kornelia und Rolf Doll stehen in ihrem größtenteils entkernten Wohnzimmer. In einem Aktenordner haben sie die Bilder vom Hochwasser gesammelt und Fotos gegenübergestellt, die vor der Katastrophe am 27. Mai aufgenommen worden sind.



Foto: Andreas Nitsch 2 von 6 Das Hochwasser stieg immer weiter an. Schließlich war das Ehepaar Doll froh, dass es unbeschadet aus der Waldmühle entkommen konnte.



Foto: Kornelia Doll 3 von 6 Wider Erwarten musste auch das Bad komplett abgerissen werden.



Foto: Kornelia Doll 4 von 6 Der immens starke Wasserdruck hat die Heizöltanks deformiert.



Foto: Kornelia Doll 5 von 6 Wochenlang liefen in allen Räumen die Trocknungsgeräte. Überall musste der bröckelnde Putz von den Wänden gerissen werden.



Foto: Kornelia Doll

Am Tag, als das Wasser kommt, ist das Ehepaar in seiner Galerie Art Affect in Berschweiler bei Kirn. Eine Ausstellung mit Bernd Zeißler ist gerade erfolgreich eröffnet worden. Das Paar will den Tag gemütlich ausklingen lassen, als gegen 17 Uhr der Hilferuf des Sohns aus Hellertshausen eintrifft: „Bei uns steht das Wasser im Haus. Könnt ihr uns helfen?“ Schnell wird die Galerie abgeschlossen, dann geht es im Auto in Richtung Hellertshausen. Doch weit kommen die Dolls nicht. „Wir haben bei Herrstein die Flutwelle gesehen, die sich auf Fischbach zubewegte“, berichtet Kornelia Doll. Sie und ihr Ehemann drehen um und versuchen, daheim zu retten, was noch zu retten ist.

Der jüngste Sohn Dennis war bereits herbeigeeilt und hatte im Wohnzimmer begonnen, alles hochzustellen, was ging. Aber viel Zeit bleibt nicht. „Innerhalb von zehn Minuten stieg die braune Brühe im Erdgeschoss auf 1,60 Meter Höhe. Wir wussten ja nicht, wie hoch das Wasser noch steigt. Es kam gleichzeitig von allen Seiten“, erzählt Kornelia Doll. Wohnzimmer, Küche, Bad, Flur, Hauswirtschaftsraum und Keller – in allen Räumen herrscht Chaos. Die Erkenntnis, das Gebäude augenblicklich verlassen zu müssen, macht sich breit. Geistesgegenwärtig schaltet der Sohn beim Verlassen noch den Strom ab. Mittlerweile ist der Weg vom Hauseingang über die Brücke hoch zur Hauptstraße abgeschnitten. Und die Flut wächst weiter an.

Familie Doll rettet sich nach hinten hinaus. Vom Wirtschaftsraum aus, wo Heizung, Waschmaschine und Trockner untergebracht waren, erreicht sie über eine Treppe das etwas höher gelegene Atelier und die sich darunter befindliche Terrasse, die ebenfalls bereits geflutet ist. Dolls klettern über mehrere Gabione vier, fünf Meter hoch zur Umgehungsstraße. Dort können ihnen die Wassermassen nichts anhaben. Das Ehepaar läuft über die Nachbarbrücke zurück zur Vorderseite der Mühle und muss mit ansehen, wie sein Zuhause nach und nach untergeht.

Der Tag darauf wird zum Albtraum. Nichts ist so, wie es mal war. Regale und Möbel sind umgestürzt, verschwinden samt Büchern und Inventar im Schlamm. Wohnzimmercouch, Sessel, Computer – alles nur noch Schrott. Gleiches gilt für die Vollholzküche. Was aber das Schlimmste ist: Das Hochwasser hat nicht nur Möbel und Gebrauchsgegenstände mitgerissen und vernichtet, sondern auch die Erinnerungen an ein ganzes Leben. Fotoalben, Pokale, Urkunden der Kinder, die im Haus groß geworden sind: unwiederbringlich weg – wie auch die Bilder der Enkel, ihre liebevoll gestalteten Bastelarbeiten oder die selbst gebauten mediterranen Regalwände, die mit italienischen Fliesen verziert waren. „Alles weg“, sagt Kornelia Doll verzweifelt. „Ein neues Wohnzimmer können wir uns ja kaufen, aber die ganzen Erinnerungen, die bringt uns niemand wieder.“

Modriger, süßlicher Gestank

Dass die Fenster dem Druck standgehalten haben, ist für die Dolls jetzt noch ein Wunder. Auch fünf Wochen nach der Katastrophe ist der damalige Wasserstand noch erkennbar. Ein dünner hellbrauner Strich zieht sich durch das gesamte Gebäude. Kornelia und Rolf Doll stehen in ihrem größtenteils entkernten Wohnzimmer. Sie hält einen dicken Aktenordner in Händen. Fotos, die ihr Sohn gemacht hat, sind letzte Zeugnisse der Vergangenheit, zeigen, wie es vor der Katastrophe hier ausgesehen hat. Mittlerweile ist der Raum kahl. Der Putz ist von den Wänden geklopft worden, die Fußbodenheizung musste ebenfalls raus. Überall stehen Trocknungsgeräte, seit Wochen sind sie in Dauerbetrieb. „Zum Glück ist mittlerweile der modrige, süßliche Gestank verschwunden. Das war bestialisch“, betont Kornelia Doll.

Das Ehepaar nebst Familie schuftet Tag für Tag. Auch Nachbarn und Bekannte helfen mit großem Engagement. „Das war und ist noch immer ganz enorm“, sagen Dolls. „Wir können den Leuten gar nicht oft genug danken“, betont Kornelia Doll. Und wie zur Bestätigung steht plötzlich eine Bekannte im Garten, überreicht der Hausbesitzerin einen Briefumschlag samt kleinem Notpflaster. Es folgen eine Umarmung, ein paar aufmunternde Worte, dann geht es wieder an die Arbeit.

Tonnenweise wird der Müll abtransportiert, Brauchbares suchen die Helfer vergebens. Zunächst sieht das Bad noch einigermaßen nutzbar aus. Rolf Doll hofft, es erhalten zu können, doch dann blähen sich das Dämmmaterial und die verbauten Spanplatten auf, sprengen die Fliesen von der Wand. Auch der Boden wird brüchig. Und somit stirbt ein weiterer Funken Hoffnung. Ähnlich ergeht es der Familie, als wenige Tage später feststeht, dass auch der Wirtschaftsraum nicht mehr zu retten ist. Das Außengelände hat es ebenfalls schwer getroffen. Pflastersteine und schwere Pflanzenkübel wurden von den Massen mitgerissen – wie auch Bäume und Gartenmöbel. Kurioserweise haben einige Goldfische in dem kleinen Teich das Ganze gut überstanden. Als das Wasser in dem kleinen Tümpel wieder klarer wurde, kamen – neben dem ganzen Unrat wie zerdepperten Blumentöpfe und Scherben – einige der Fische wieder zum Vorschein.

Das Ehepaar hat eine Schadensliste erstellt. „Das brauchen wir ja für unseren Antrag auf Unterstützung.“ Sie kommen auf rund 180.000 Euro Verlust. Und dafür kommt keine Versicherung auf. „Als vor einigen Jahren das entsprechende Gesetz verabschiedet wurde, ist uns gekündigt worden“, erklärt Kornelia Doll. Da die Mühle in der sogenannten ZÜRS-Zone vier liegt, sei das Gebäude unversicherbar. ZÜRS steht für Zonierungssystem für Überschwemmung, Rückstau und Starkregen.

Wohl hoch nach Berschweiler

Wie aber geht es jetzt weiter? „Wir werden hier wohl nicht mehr einziehen“, überlegt Rolf Doll, und seine Frau fügt hinzu: „Wir gehen wahrscheinlich hoch nach Berschweiler. Hier unten ist ja nichts mehr, und wer weiß schon, wann die nächste Flut kommt?“ In Berschweiler – in ihrer Galerie – sind sie derzeit untergekommen. Ansonsten stürzen sich Dolls in Arbeit. „Sonst hält man das alles hier doch nicht aus“, betont Rolf Doll.

Ironie des Schicksals: Die Firma der Familie ist 2002 noch vom damaligen Innenminister Walter Zuber für ihr großes Engagement während der Hochwasserkatastrophe am Oderbruch mit der Verdienstplakette des Landes ausgezeichnet worden. „Damals hat mein Mann noch die Opfer getröstet“, sagt seine Frau, „heute sind wir es, die am Boden zerstört sind.“

Von unserem Redakteur

Andreas Nitsch