Aus unserem Archiv

Nohfelden

In Nohfelden wurde am Samstag ein Mann von seinem eigenen Pkw eingeklemmt. Laut Polizei hatte der Mann den Motor seines Autos gestartet und war anschließend ausgestiegen, ohne die Feststellbremse zu betätigen. Der Wagen setzte sich daraufhin selbstständig in Bewegung und rollte auf ein dahinter parkendes zweites Fahrzeug zu. Der Unglücksrabe kam daraufhin auf die spontane Idee, das Auto mit eigener Körperkraft zu stoppen.