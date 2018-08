Während Urlaub der Hausbesitzer: Einbrecher stehlen Bargeld

Aus unserem Archiv

Birkenfeld

Urlaubszeit ist Einbruchszeit: Wie aktuell dieser Ausspruch ist, musste eine Familie in Birkenfeld erfahren. Bei der Rückkehr von ihrer Reise fanden sie nach Auskunft der Kripo Trier Einbruchspuren vor und trafen im Inneren auf durchwühlte Räume. Die Polizei geht davon aus, dass die Täter zwischen dem 4. und 13. Juli in das am Stadtrand stehende Einfamilienhaus im Rennweg eingestiegen sind.