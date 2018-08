Die Vorfreude steigt: Am 1. und 2. September finden im Baumholderer Brühlstadio, rund um den Stadtweiher und am Leitersberg die deutschen Meisterschaften im Turnierhundesport statt. Die Mitglieder des Hundesportvereins Baumholder stecken voll in den Vorbereitungen. So müssen Campingplätze um den Weiher angelegt, Parkplätze vorbereitet und Ausrüstung organisiert werden. Der Vorsitzende Timo Weingarth ist besonders den unterstützenden Vereinen wie auch der Stadt und der Feuerwehr für ihre Hilfe dankbar: „Die Zusammenarbeit klappt prima, ohne die Hilfe wären wir längst nicht so weit.“ Weingarth bittet auch die Bürger der Stadt und alle Nutzer der Freizeitanlagen um Verständnis dafür, dass bereits ab Freitag, 31. August, kein Badebetrieb mehr möglich sein wird.

Die öffentlichen Parkplätze am und um den Weiher können ebenfalls nicht mehr wie gewohnt genutzt werden. Auch der „Einstieg“ zum Bärenbachpfad wird zumindest am Samstag zwischen 6 und 12 Uhr ...

Lesezeit für diesen Artikel (291 Wörter): 1 Minute, 15 Sekunden

