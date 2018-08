Vorfahrt missachtet: 21-jähriger bei Unfall schwer verletzt

Aus unserem Archiv

Birkenfeld

Ein 21 Jahre alter Autofahrer hat am Freitagmorgen in der Birkenfelder Innenstadt einen Unfall verursacht, bei dem er selbst so schwer verletzt wurde, dass er ins Krankenhaus kam. Nach Auskunft der Polizei war der junge Mann kurz vor 8 Uhr auf der Talweiherstraße unterwegs.