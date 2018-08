Vorfahrt in der Nähe des Klinikums missachtet: Beide Fahrer leicht verletzt, beide Autos Totalschaden

Die Autos sehen übel aus: Sie wurden bei dem Unfall am Sonntagabend in der Nähe des Klinikums Idar-Oberstein total beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Die beiden Fahrer hingegen kamen mit leichten Verletzungen davon.

Zu dem Zusammenstoß kam es am Sonntag gegen 18.30 Uhr an der Einmündung Göttschieder Straße/Dr. Ottmar-Kohler-Straße. Ein Autofahrer, der von der Göttschieder Straße in die Dr.-Ottmar-Kohler-Straße abbiegen wollte, missachtete laut Polizei die Vorfahrt eines Fahrers, der mit seinem BMW auf der Göttschieder Straße unterwegs war. Beide Fahrzeuge sind laut Polizei wirtschaftlicher Totalschaden.