Vorfahren aus Ehlenbach, Frohnhausen und Oberjeckenbach: Familie erforschte ihre Wurzeln

Eine kleine, aber kulturell und geschichtlich hochinteressierte 13-köpfige Gruppe hatte sich an der von der Verbandsgemeindeverwaltung organisierten Wanderung mit Besichtigung des Ofenmuseums zusammengetan. Bevor der erfahrene Wanderführer Ernst Schmitz die Gruppe auf die zwölf Kilometer lange Strecke einstimmte, nutzten die Teilnehmer die Gelegenheit, sich im Ofenmuseum umzusehen.

Gut ausgerüstet machten sich die Wanderer vom Ofenmuseum auf zu einer Reise durch die Zeit. Die Geschichte der verlorenen Dörfer auf dem Truppenübungsplatz bewegte viele von ihnen.

Foto: Gerhard Müller

Museumsbesitzer Wolfgang Lengler ließ bei der Führung durch die Ausstellung der 40 antiken Öfen aus drei Jahrhunderten keine Frage unbeantwortet, und Maria Lengler hatte für die Wanderer Fingerfood mit Kaffee und Limonaden zur Stärkung vorbereitet. Viel Lob gab es auch für die Sonderausstellung unter dem Motto „Nachkriegskultur – Wie aus Kriegsgerät Alltagsgegenstände wurden“, die als außergewöhnlich eingestuft wurde.

In seiner Begrüßung wies Ernst Schmitz anschließend darauf hin, dass die Reichenbacher ihren 2011 angelegten Themenweg in Erinnerung an die verlorenen Dörfer auf dem jetzigen Areal des Truppenübungsplatzes dem Reichenbacher Fitz Kunz zu verdanken hätten. Auf dem Weg von den historischen Öfen über historische Wege zu den Relikten aus den 14 verschwundenen Dörfern begann der Wanderführer mit einem geschichtlichen Rückblick. Er ließ die Wanderer wissen, dass schon 500 vor Christus über den Reichenbacher Höhen der Fernweg von Metz nach Mainz führte. Keltische Fliehburgen, burgähnliche, meist von Wällen umgebene und nicht dauerhaft bewohnte Verteidigungsanlagen, wurden in Frauenberg, Otzenhausen und Birkenfeld entdeckt. Ebenso ist eine Villa Rustika, ein Landhaus mit Landgut im Römischen Reich, in Ausweiler ausgegraben worden. Diese Ausführungen belegen, dass der Raum um den jetzigen Truppenübungsplatzes schon sehr früh besiedelt und erschlossen war. Obwohl die Nutzflächen als sehr karg eingestuft wurden, waren die entstandenen Dörfer und Siedlungen landwirtschaftlich geprägt.

Großen bei der Führung nahm das Schicksal der Bewohner der 14 verlorenen Dörfer ein. An jeder der einzelnen Gedenkstellen machte die Gruppe halt, und der Wanderführer gab Einblicke in die geschichtliche Vergangenheit der Orte und ließ auch so manche Anekdote folgen. „Die Bewohner waren angewiesen, ihre Häuser zu putzen, obwohl sie wussten, dass sie dem Erdboden gleich gemacht werden“, berichtete er beispielsweise. Schmitz verheimlichte auch nicht, wie schwer es den Zwangsumsiedlern fiel, ihre geliebte Heimat zu verlassen.

An den Sandsteinblöcken, die am Kraunenberg in der ehemaligen Gemarkung des Dorfes Ausweiler gefunden wurden, ist eine Infotafel aufgestellt. Dort ging der Wanderführer explizit auf die einzelnen Stationen ein und ließ die Zuhörer wissen, dass der Truppenübungsplatz 14 Prozent der Fläche des Kreises Birkenfeld ausmacht und 12 mal 16 Kilometer misst.

Unter den Teilnehmern waren auch sieben Mitglieder der Familie Heringer, die mit Tochter und Enkeln aus Zell an der Mosel angereist war. Von ihnen war zu erfahren, dass der Vater von Rosemarie Heringer aus Ehlenbach stammte und die Mutter aus Oberjeckenbach. Der Großvater mütterlicherseits stammt aus Frohnhausen. Erst vor sieben Jahren hatten sie das gemeinsame Haus in Kempfeld verkauft. Die Familie war sehr bewegt von dem, was sie während der Wandertour erfuhren und sahen. „Wir dachten zwar ursprünglich, dass die Tour über den Truppenübungsplatz führt, sind aber von den Erzählungen und dem Erlebten sehr angetan“, gestand Rosemarie Heringer am Ende der viereinhalbstündigen Führung.

Nach der Runde schloss sich der Kreis wieder im Ofenmuseum, wo Maria Lengler mit Häppchen auf die Gruppe wartete. Erst nach einem Eintrag ins private Gästebuch des Wanderführers konnte der Heimweg angetreten werden. gmü