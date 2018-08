Von Auto erfasst: Postbote bei Unfall schwer verletzt

Aus unserem Archiv

Heimbach

Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am Donnerstagmorgen auf der Heimbacher Hauptstraße (L 169) gekommen. Wie die Polizei erst am Freitag mitteilte, wurde ein 29-jähriger Postbote, als er gegen 11 Uhr die Straße überqueren wollte, von einem Auto, das in Richtung Baumholder unterwegs war, erfasst und zu Boden geschleudert.