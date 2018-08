Vom Niedergang des Wurstbrotes: Es gibt noch Karten für Jochen Malmsheimer

Die Liste der Spitzenkabarettisten, die bereits beim Kulturverein „Die Schnecke“ gastiert haben, ist lang und reicht von Dieter Hildebrandt über Bruno Jonas und Gerhard Polt bis zu Volker Pispers. Mit Jochen Malmsheimer wird die beeindruckende Reihe am Donnerstag, 24. Mai, um 20 Uhr im Obersteiner Stadttheater fortgesetzt.

Kabarettist Jochen Malmsheimer gastiert am Donnerstag, 24. Mai, im Stadttheater.

Foto: Kulturverein

Jochen Malmsheimer ist bekennender Ruhrgebietler. Sein Vorbild kommt vom Niederrhein und heißt Hanns Dieter Hüsch. Beide verbindet die Leidenschaft für skurrile Darstellungen alltäglicher Szenen, die wortgewaltig und urkomisch ausgeschmückt werden.

In den sozialen Netzwerken sind die Clips mit Malmsheimer-Sketchen Kult. Wenn er ein bürgerliches Wohnzimmer oder den Niedergang des Wurstbrots schildert, bleibt im wahrsten Sinne des Wortes kein Auge trocken und Malmsheimer bleibt mitunter gar nichts anderes übrig, als sein nicht mehr aus dem Lachen und Prusten herauskommendes Publikum aufzufordern, ihn doch bitte wieder zu Wort kommen zu lassen.

Bei so viel Zuspruch kann sich Malmsheimer erlauben, seine Fernsehpräsenz zu drosseln. Auch so bleibt er allen in Erinnerung, die ihn schon einmal als Hausmeister neben Urban Priol und Georg Schramm in der ZDF-„Anstalt“, mit Jürgen von der Lippe und Carolin Kebekus im WDR oder neben Dieter Nuhr bei 3sat gesehen haben. Im Kreis Birkenfeld kennen ihn die Kleinkunstanhänger außerdem noch durch seinen Hottenbacher Auftritt im Jahr 2009.

Kein anderer Kabarettist wagt sich an ähnlich halsbrecherische Programmtitel heran wie Malmsheimer, der schon seinen ersten Soloauftritt unter das Motto stellt: „Wenn Worte reden könnten oder 14 Tage im Leben einer Stunde“.

Eindrucksvoll ist mittlerweile auch die Liste der Auszeichnungen, die Malmsheimer vom Publikum und von Kritikern zugesprochen wurden. Sie reicht vom Bonner Prix Pantheon (1997) über den Salzburger Stier (1998), den Deutschen Kleinkunstpreis (2009) und den Bayerischen Kabarettpreis (2012) bis zum Schweizer Kabarett-Preis (2015).

Karten für den Kabarettabend im Stadttheater gibt es im Vorverkauf in den Buchhandlungen Schulz-Ebrecht (Oberstein) und Carl Schmidt und Co. (Idar), bei Toto Lotto Hassdenteufel in Birkenfeld sowie bei Sonja Redmer, E-Mail an: so.ax.redmer@t-online.de