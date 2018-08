Vollmersbacher Straßen sollen ausgebaut werden

Obwohl sich Vollmersbach als Vorort von Idar-Oberstein im vergangenen Jahr mit einigen Besonderheiten auseinanderzusetzen hatte, ist Ortsbürgermeister Dieter Petsch mit der Entwicklung im Ort alles in allem sehr zufrieden. Da sei zum Beispiel der enorme Durchgangsverkehr von mehr als 5000 Fahrzeugen täglich – vor allem zu den Stoßzeiten frühmorgens und in den Feierabendstunden. „Dies ist einerseits eine große Belastung für die Anwohner. Auf der anderen Seite bietet es aber auch die Möglichkeit, sich als Gemeinde offen und freundlich zu präsentieren“, sagt Petsch. Der Ausbau der Ortsdurchfahrt in den Jahren 2009 bis 2011 – Petsch nennt es ein „Projekt, das man einmal in einer Amtszeit begleiten kann, aber nicht zweimal“ – habe dazu erheblich beigetragen. Erfreulich sei gewesen, dass diese Maßnahme von fast allen Anwohnern dazu genutzt wurde, das Gesamtbild auch mit der Aufwertung ihrer Anwesen zu bereichern. Erheblich geholfen habe damals der Status als Schwerpunktgemeinde im Dorferneuerungsprogramm, durch den zusätzliche Fördermöglichkeiten geschaffen wurden. Im Rahmen dieses Programms wurde auch die ehemalige Kreissparkassenfiliale im Bürgerhaus zu einem Bürgerraum umgestaltet, der sich mittlerweile großer Beliebtheit erfreut und zur dörflichen Entwicklung erheblich beiträgt.

Foto: Andreas NItsch

Wünschen würde sich der Ortsbürgermeister allerdings etwas mehr Bürgerbeteiligung in der Breite. „Die Einwohnerfragestunden in den Ratssitzungen sind eher schwach besucht“, sagt er. Dabei könnten genau dort Impulse gesetzt und Initiativen gestartet werden, die auch außerhalb des Gemeinderates umgesetzt werden könnten.

Die Zusammenarbeit mit den Ratsmitgliedern indes empfindet Petsch als äußerst kreativ und fruchtbar. Vor allem die Unterstützung durch die Beigeordneten Jürgen Christmann und Stefan Müller sei vorbildlich. „Wir haben im Gemeinderat viele Mitglieder, die auch in den Vereinen sehr aktiv sind und so die Umsetzung von Ideen und Projekten einfacher machen“, bemerkt Petsch. So erfreuen sich zum Beispiel das seit einigen Jahren von der Gemeinde veranstaltete Weinfest im September, das von Marlene Schäfer ins Leben gerufene weihnachtliche Adventssingen oder der neuerdings in Zusammenarbeit mit der Gemeindeschwester plus veranstaltete Tanztee sehr großer Beliebtheit.

Auch die Vereinslandschaft in Vollmersbach blühe. „Der Turnverein erreicht mit vielen Angeboten die Menschen auch außerhalb des Ortes, und der Frauenchor Resound ist das künstlerische Aushängeschild mit viel beachteten und immer ausverkauften Konzerten“, zählt Petsch auf. Sorgen bereiten nur die Vorfußsänger, die über Jahrzehnte hinweg das i-Tüpfelchen mancher Veranstaltung im Ort waren und immer noch sind. Dort fehlt es an Nachwuchs. „Ich wünsche mir für uns alle, dass das auch so weitergehen kann“, sinniert der Ortsbürgermeister.

Frau an der Spitze der Feuerwehr

Stolz sein könne man auch auf die freiwillige Feuerwehr, die sich mit einigen Neuzugängen und unter einer neuen Führungsspitze in ruhigere Fahrwasser begeben hat. Mit Anna Molz führt erstmals eine Frau die Wehr, unterstützt von Stellvertreter Ralf Schneider. Die Mitglieder der Wehr engagieren sich überdies nicht nur als ehrenamtliche Retter bei Gefahren, sondern sind auch fleißige Helfer beim mittlerweile überregional bekannten Nikolaus-Rock, der im Herbst zum siebten Mal stattfinden wird. „Das ist eine Konzertveranstaltung mit Rockmusik höchster Qualität“, versichert Petsch.

Im letzten Jahr der Amtsperiode stehen noch einige Dinge an. So wird im Rahmen der Aktion „Die OIE macht's möglich“ unter der Leitung von OIE-Mitarbeiter Dirk Becker eine Aufwertung der Kinderspielplätze vorgenommen. Zudem wird in diesem Jahr die fünfte Auflage des „Vorfußboten“, des dorfeigenen Journals, erscheinen.

Große Aufgabe steht bevor

Die große Aufgabe 2018 aber wird die Vorbereitung des Ausbaus der Ortsstraßen sein. Jüngst wurde vom Rat beschlossen, dieses Vorhaben anzugehen. Die negative Haushaltssituation hatte diesen Schritt in der Vergangenheit stets verhindert. Nun zeichne sich aber eine Trendwende im Haushalt der Gemeinde ab, sodass dieses nächste große Projekt in Angriff genommen werden könne. „Hinsichtlich des Zustandes der Bürgersteige und der Ortsstraßen, aber auch des Wasser- und Abwassersystems war dieser Beschluss längst überfällig“, sagt Petsch. Erste Gespräche mit Vertretern der VG-Verwaltung haben stattgefunden. Bei einer Bürgerversammlung sollen alle Fakten genannt werden. „Ich wünsche mir, dass sich der positive Trend in Vollmersbach fortsetzt und wir noch mehr Bürger, vor allem aber auch die Jugend für die Mitarbeit an der gemeinsamen Sache gewinnen können, denn unsere Gegenwart und Zukunft sind genau das, was wir selbst daraus machen“, sagt Petsch abschließend. ni