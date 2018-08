Volksschule wurde vor 50 Jahren aufgelöst

Vor genau 50 Jahren ist in Kirschweiler die Volksschule geschlossen worden. Wie viele Kinder insgesamt dort eingeschult und unterrichtet worden sind, lässt sich nicht genau sagen, denn das Verzeichnis der Volksschüler beginnt erst Ostern 1877.

Es endet mit dem letzten Jahrgang (1960/61), der am 1. August 1967 eingeschult wurde. In dieser Zeitspanne wurden 1257 Mädchen und Jungen registriert. Bis 1911 wurden auch Kinder aus Katzenloch aufgenommen, danach ausschließlich aus Kirschweiler. Dies und noch viel mehr haben die Mitglieder der Chronikgruppe um Anja Gisch zutage gefördert. Dazu haben sie auch das Archiv der Ortsgemeinde und die Sammlung des ehemaligen Ortsbürgermeisters Günther Weinz durchforstet. Spannende Informationen entdeckten sie unter anderem auch in den Artikeln von Albert Reitenbach und Werner Dreher.

Bereits im 18. Jahrhundert hat es wohl eine sogenannte Winterschule gegeben. Sie war allerdings Jungen vorbehalten, die von lese- und schreibkundigen Bürgern unterrichtet wurden. Diese Schule könnte im Haus Schwinn (Hauptstraße 46; zum besseren Verständnisses sind die heutigen Straßennamen und Hausnummern angegeben) ihr Domizil gehabt haben. Belegt ist dies nicht, wurde aber in den 1990er-Jahren noch von älteren Einwohnern erzählt.

Schule war endlich vorhanden, doch ein Lehrer fehlte

Fest steht, dass der Gemeindevorstand 1826 beschloss, eine Schule zu bauen und einen ständigen Lehrer anzustellen. Zu jener Zeit hatte Kirschweiler 28 Gemeinsleute und 20 Kinder im Schulalter. 1827 wurde der Bau eines Schulhauses genehmigt, doch statt eines Neubaus wurde das Gebäude Hauptstraße 50 (Gerwertsches Haus, später Dreherluis) lediglich umgebaut. 1831 war die Maßnahme abgeschlossen, doch war kein Lehrer vorhanden. Dies sollte sich erst im November 1833 ändern. Andreas Geiß aus Wolfersweiler war der erste seminaristisch ausgebildete Lehrer in Kirschweiler. 48 Jahre bis zu seiner Pensionierung unterrichtete er den Nachwuchs des Dorfes. Aber nicht nur das. Geiß fungierte rund 25 Jahre als Dirigent des Männergesangvereins, außerdem hat er den Musikverein Hettenrodt gegründet. In Personalunion war Geiß auch Küster. Er musste die Glocken läuten, den Friedhof vor der Kirche kontrollieren und am Abend die Friedhofstüren schließen.

Insgesamt waren 26 Lehrer in Kirschweiler tätig, die sich meist um die Dorfgemeinschaft sowie um die Heimatkunde verdient gemacht haben und über Kirschweiler hinaus geschätzt wurden. Zu den bekanntesten zählen neben Geiß Heinrich Wernig (unterrichtete von 1882 bis 1892), August Brill (1891 bis 1901), Wilhelm Schellenberg (1901 bis 1924), Rudolf Opitz (1924 bis 1939) und Richard Rieth aus Kirschweiler, der unter Opitz als Zweitlehrer agierte, 40 Jahre Organist in Kirschweiler und vier Jahre Dirigent des MGV Kirschweiler war.

Albert Reitenbach lehrte von 1949 bis 1962 in Kirschweiler. In der gleichen Zeit tätig war Erwin Klein (1953 bis 1961), der lange Jahre auch den Vorsitz des MGV Kirschweiler übernahm. Unter Dr. Gerhard Mai (1962 bis 1966) erstellten die Schüler erstmals eine Schülerzeitung. Zudem wurde die Fußballmannschaft der Volksschule Kirschweiler Bezirksmeister/Nahe. Mais Ehefrau leitete den Handarbeitsunterricht und baute einen Jugendchor sowie eine Volkstanzgruppe auf. Diese trug mit ihren Trachtenkleidern zum Gewinn der Silbermedaille bei dem Wettbewerb „Unser Dorf soll schöner werden“ 1963 bei.

Anneliese Ruppenthal aus der Chronikgruppe hat die Volksschule von 1944 bis 1952 besucht. Die 79-Jährige kann sich noch gut an ihre Schulzeit erinnern. Ihr Lehrer war auch Albert Reitenbach, der wohl im Dorf nicht sonderlich beliebt war. Anneliese Ruppenthals Vater, Gemeinderat, hat ihr einmal sogar acht Tage verboten, in die Schule zu gehen. Den genauen Grund weiß sie nicht mehr. „Aber ich habe mich dann durchgesetzt. Bei Reitenbach haben wir viel gelernt, wir hatten sogar zwei Jahre Englisch“, erzählt sie. Ihr Fazit: „Ohne den Lehrer Albert Reitenbach wären wir wohl dumm aus der Schule gekommen.“

Bei Ruth Wagner liegt die Schulzeit nicht ganz so lange zurück: 1956 bis 1964. „Herausragendes ist zwar nicht passiert“, erzählt die 68-Jährige, „aber ich bin immer gern zur Schule gegangen.“ Besonders das Fach Geschichte habe sie sehr fasziniert. Dass vier Jahrgänge in einem Raum unterrichtet wurden, fand sie toll. „Für mich war es immer ein Ansporn, bei den Älteren mitzumachen.“

Zurück in die Anfangsjahrzehnte: 1860 wurde mit dem Bau eines neuen Schulhauses in der Schulstraße 6 (später Haus Geiwels) begonnen, das 1861 eröffnet wurde. Ab 1882 gab es in Kirschweiler gar eine Fortbildungsschule – eine Art Berufsschule, in der Rechnen, Schreiben, Geschichte und deutsche Sprache unterrichtet wurden.

Wasserschieder Wald wurde für größeres Schulgebäude verkauft

Schon 1910/1913 sollte auf der „Angewann“ ein größeres Schulgebäude entstehen. Der Erste Weltkrieg vereitelte das Unterfangen, danach war nicht genügend Geld für den Weiterbau vorhanden. Kurzerhand wurde der Wasserschieder Wald verkauft, sodass das Projekt 1920/21 fertiggestellt werden konnte. Drei Unterrichtsräume und drei Wohnungen waren entstanden, im Keller auch noch Bäder für die Gemeinde. Die 1915/16er waren der erste Jahrgang, der 1922 als Abc-Schützen die neue Schule besuchte. Bemerkenswert: Die Schuluhr, eine Spende des damals bereits nach Brasilien ausgewanderten Otto Petri, funktioniert heute noch. Damit die Bürger aus Kirschweiler wissen, welche Stunde geschlagen hat, zieht Rolf-Dietmar Reinhard ehrenamtlich einmal wöchentlich die Mechanik der Uhr auf.

Zunächst waren alle Schüler noch in einem Klassenraum untergebracht, ab 1920 in zwei Räumen. In den 1930er-Jahren und Anfang der 1960er wurde die Schule dreiklassig geführt. Dazwischen gab es längere Zeit nur eine Unterstufe (erste bis vierte Klasse) und eine Oberstufe (fünfte bis achte Klasse). Der Jahrgang 1951/52 war der letzte, der die achte Klasse in Kirschweiler vollendet hat (1965). Scheibchenweise wurde das Ende der Schule eingeläutet, immer mehr Klassen wurden nach und nach der neuen Schule in Tiefenstein zugeordnet. Am 30. April 1968 wurde die Volksschule aufgelöst. Seit November 1970 ist der gemeindeeigene Kindergarten im ehemaligen Schulgebäude „Angewann“ 2 untergebracht (weiterer Bericht folgt).

Die Chronikgruppe freut sich über weitere Dokumente oder Geschichten zur Volksschule. Aktuelle Forschungsthemen beleuchten zudem „Die Häuser der Hauptstraße“, „Konfirmationen“ und „Die Gefallenen der beiden Weltkriege“. Wer dafür Material beitragen möchte, kann sich bei Ingrid May, Ruth Wagner, Anneliese Ruppenthal, Thorsten Leyser oder Anja Gisch melden.

Von unserem Redakteur

Andreas Nitsch