Volksfest: Markthalle bietet Möglichkeiten beim "Maad"

Es ist nicht alles anders, aber einige Veränderungen gibt es doch beim Veitsrodter Prämienmarkt vom 6. bis zum 9. Juli. Grund hierfür ist die neue Markthalle, die beim Nationalparkfest feierlich eingeweiht wurde: Ein ganz anderes Bild wird sich den Besuchern bieten. Und mit Sicherheit ein sehr attraktives, ist nicht nur IVP-Chef Jürgen Schneider überzeugt. Vor der Markthalle wird ein gemütlicher Biergarten mit Bühne eingerichtet, das kleine IVP-Zelt gibt es nicht mehr. „Wir wollen diesen Bereich mit den herrlichen alten Eichen stärker nutzen und in den Fokus rücken“, erläutert Schneider. In der Halle selbst werden unter anderem Bands und Musikvereine je nach Wetterlage auftreten, auch die Public-Viewing-Veranstaltungen zum Viertelfinale der Fußball-WM am Freitag ab 20 Uhr und am Samstag ab 16 Uhr werden dort übertragen. Eindeutig lieber wäre es den Organisatoren, wenn Deutschland – sofern das Viertelfinale erreicht wird – am Freitag und nicht am Samstag spielt: Dann bliebe nach dem Spiel ausreichend Gelegenheit, in Veitsrodt zu feiern.

Sponsorentreffen in Veitsrodt vor der neuen Markthalle, die auch beim Prämienmarkt eine Rolle spielen wird. Sie bietet reichlich Möglichkeiten, freuen sich die Initiatoren. Hauptgewinn bei der Verlosung ist ein Pkw Toyota Yaris. Foto: IVP

Zum veränderten Bild gehört auch direkt am Markteingang ein Riesenrad, das rund 46 Meter hoch sein wird. Mehr als 300 Marktstände laden zum Bummeln und Genießen ein. 18 Musikgruppen für verschiedene Zielgruppen sind am Start. Höhepunkt des Programms am Samstagabend wird der Auftritt der Formation Still Collins, die die Hits von Phil Collins und Genesis präsentiert.

Die Band blickt programmatisch auf die komplette musikalische Palette der Phil-Collins- und Genesis- Musikgeschichte zurück. Stimme, Sounds, Arrangements: Selbst eingefleischte Fans des Originals tun sich schwer, einen akustischen Unterschied zwischen „Tribute“ und „Meister“ auszumachen. Wer Still Collins einmal live erlebt hat, der weiß: Hier wird nicht nur gecovert, hier gibt es auch eine äußerst unterhaltsame Bühnenshow einer erstklassigen Liveband, die Stimmung macht, schreiben die Kritiker. Etabliert hat sich mittlerweile das Dämmer-Shopping am Samstagabend: Da gehen die Besucher auf Schnäppchenjagd.

Ein Jubiläum steht am Sonntagnachmittag an: 30 Pferde sind zu sechs Rennen gemeldet. Zum 50. Mal geht's in Veitsrodt beim Markt um Pferdesport.

Tradition hat der Prämierungsfrühschoppen. Gastredner ist Michael Horper vom Winzer- und Bauernverband Rheinland-Nassau. Erstmals gab es im vergangenen Jahr einen Firmenfeierabend, der recht gut angenommen wurde: Auch für dieses Jahr haben sich bereits einige Firmen angemeldet, die bei Musik der Bachwagge einige gesellige Stunden miteinander verbringen wollen.

Groß ist die Vorfreude bei Schneider und seinem Team: 268 Helfer wurden eingeteilt. Das klappt. Da haben wir Routine“, betont er. Tradition hat auch das Treffen der Sponsoren einige Tage vor dem Markt: Ohne Sponsoren wäre ein Markt in dieser Größenordnung nicht zu organisieren.

Der Losverkauf für den „Roara Maad“ ist bereits gestartet – die Verlosung findet am Prämienmarkt-Montag auf der Freilichtbühne statt. 150 hochwertige Gewinne warten auf ihre neuen Besitzer. Der Hauptpreis ist ein Toyota Yaris vom Autohaus Kirschweiler. Als zweiter Preis wird ein E-Bike verlost. Der dritte Preis ist wieder ein Saugroboter, während als vierter Preis die bewährten fünf Raummeter Brennholz beibehalten werden. Der Preis für ein Los liegt auch in diesem Jahr wieder bei 2,50 Euro. Bereits seit Monaten sind engagierte Helfer dabei, die Gewinne einzukaufen. Dazu werden sowohl Geschäfte in der Region als auch überregional angefahren, um eine gute Mischung aus hochwertigen und attraktiven Gewinnen zusammenzustellen. Wenn alle Preise nummeriert und in Listen erfasst sind, kann es am Marktmontag losgehen. Ab 15 Uhr werden dann auf der Freilichtbühne unter notarieller Aufsicht die Gewinnnummern gezogen. Die glücklichen Gewinner können ihre Preise direkt im Anschluss an die Verlosung an der Freilichtbühne in Empfang nehmen.

Losvorverkauf: Petry Bauzentrum, Gasthaus Hartmann-Dreher, Hotel Sonnenhof, Raiffeisenbank (alle Veitsrodt) M & R Korell Lotto (im EKZ), Carl Schmidt, Schreibwaren Schütz, Agip-Tankstelle (alle Idar), Bäckerei Merz, Metzgerei Schuler, Schleiferstube, Lotto Müller (alle Tiefenstein), Restaurant Kirschweiler Brücke (Kirschweiler), Friseur Zerfass, Bettinas Lockenlädchen

Von unserer Redakteurin Vera Müller