Volksbank Hunsrück-Nahe gründet Stiftung

Die Volksbank Hunsrück-Nahe hat eine Stiftung ins Leben gerufen. Damit möchte das Kreditinstitut – unabhängig vom normalen Bankgeschäft und von bisherigen Spendenaktivitäten – soziale oder künstlerische Aktivitäten in unserer Region unterstützen. Unter dem Titel „Regionalstiftung Hunsrück und Nahe“ mit Sitz in Simmern wird sich die neue Stiftung künftig der Förderung von Kunst und Kultur, des Denkmalschutzes und der Denkmalpflege, der Heimatkunde und deren Pflege, der Erziehung, Volks- und Berufsbildung einschließlich der Studentenhilfe, der Jugend- und Altenhilfe, dem Naturschutz und der Landschaftspflege, dem Umwelt- und Hochwasserschutz, dem Sport, der Feuer-, Arbeits-, Katastrophen- und Zivilschutzes sowie der Unfallverhütung und nicht zuletzt dem ehrenamtlichen Engagements widmen. Das geht aus der Gründungsurkunde hervor.

Der Vorstand der neuen Regionalstiftung Hunsrück und Nahe mit Berater Hans-Dieter Meisberger (stehend, von links), Günter Heß, Erik Gregori (Vorsitzender), Marco Trapp sowie Jürgen Schmidt (sitzend, von links), Berater Oliver Bach, Frank Schäfer (Stellvertreter) und Peter Schneider.

Foto: Voba Hunsrück-Nahe

Das Stiftungsanfangsvermögen, also der unantastbare Grundstock, beträgt 100.000 Euro. Die Erträge aus diesem Vermögen sollen den genannten Zwecken dienen. Das Stiftungskapital wurde aus dem Gewinn der Volksbank Hunsrück-Nahe eingebracht.

„Die Idee dazu hat bei uns schon viele Jahre geschlummert“, berichten die beiden Volksbank-Vorstände Erik Gregori und Frank Schäfer. „Gerade jetzt im Raiffeisen-Jahr möchten wir, dass unsere Bank etwas Bleibendes schafft.“ Der Gründung der gemeinnützigen Stiftung ging ein langer Prozess voraus. „So etwas schüttelt man nicht eben mal aus dem Ärmel“, erläutert Gregori im Gespräch mit unserer Zeitung. „Wir haben alles mit der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion, die im Rheinland-Pfalz die Stiftungsaufsicht hat, abgestimmt. Unser Ziel ist es, das Stiftungskapital in den kommenden Jahren sukzessive auszubauen – ganz nach dem Leitsatz unseres Gründers Friedrich Wilhelm Raiffeisen: Aus der Region für die Region. Was hier an der Nahe und auf dem Hunsrück erwirtschaftet wird, wollen wir auch hier wieder weitergeben – und zwar ohne unseren bisherigen Aktivitäten im sozialen Bereich einzuschränken.“

Bei der Stiftung soll es sich aber nicht nur um eine bankinterne Angelegenheit handel, es können sich auch Unternehmen oder Privatpersonen an ihr beteiligen. „Wir werden häufig aus dem Kundenkreis heraus angesprochen von Menschen, die etwas Gutes tun oder die gemeinnützige Arbeit unterstützen möchten. Das kann jetzt über eine Kapitaleinlage geschehen. Eine eigene Stiftung zu gründen wäre für Otto Normalverbraucher mit einem zu großen Aufwand verbunden“, erklärt Schäfer.

Die Kapitaleinlage kann man entweder der Stiftung selbst für die aufgezählten Verwendungszwecke zur Verfügung stellen oder für ein bestimmtes soziales Projekt – beispielsweise zur gezielten Unterstützung eines ganz bestimmten Tierheims. Dazu können auch eigene Unterstiftungen gegründet werden, die den Namen des Spenders tragen. Dann erhält diese Unterstiftung zwar ihren eigenen Namen, braucht aber keine eigene Rechtsform. „Das ist dann für die Stifter wesentlich weniger Aufwand an Bürokratie oder Management“, betonen die beiden Banker. Um jedem sozialen oder künstlerischen Anliegen gerecht zu werden, sei der Stiftungszweck auch so breit gefasst worden. Dabei unterliege man dem strengen Transparenzgesetz. „Wer sich als Privatmann daran beteiligen will, ist jederzeit willkommen“, so die beiden Volksbank-Vorstände. „Dabei kann das Stiftungsgeschäft ein sogenanntes stilles Geschäft sein, bei dem der gemeinnützige Unterstützer nicht genannt wird, oder auf Wunsch auch in der Öffentlichkeit bekannt gemacht werden – je nach Wunsch des Stifters“, erläutern Gregori und Schäfer. „Wir haben jetzt ein Kind in die Welt gesetzt, das wir gerne erwachsen werden lassen und wir freuen uns über jeden, der daran teilnehmen möchte, der Region etwas Gutes zu tun. Damit möchten wir einen kleinen Beitrag dazu leisten, unsere Heimatregion etwas besser zu machen“, sind die Vorstände überzeugt.

Wer sich an der Stiftung beteiligen möchte, erhält weitere Informationen bei Marco Trapp, Telefon 06761/833.115.

Von unserem Redakteur Markus Lorenz